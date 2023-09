Informales los dejan 'fuera de competencia'

La informalidad representa un problema para las empresas establecidas porque les resta competitividad, pero también para los propios negocios informales y, sobre todo, sus trabajadores, ya que no pueden acceder a las prestaciones de ley.

Es un problema en aumento ya que, de acuerdo al último reporte del Inegi, además del desempleo se incrementó la informalidad en el país.

"No estamos en igualdad de circunstancias las empresas formales con las informales, entonces esto se tiene que ir abatiendo. Si bien reconocemos que es por falta de oportunidades pero el gobierno por eso debe de incentivar que las empresas pasen a la formalidad, debe de hacer programas sobre todo, para que las incentive", informó la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Durango, Magdalena Gaucín Morales.

Refirió que se deben dar créditos a las empresas informales para que puedan acceder a programas de financiamiento y capacitación, para que en un futuro se reflejen los resultados en cuanto al cobro de impuestos.

"Aquí hay muchos negocios que son de autoempleo, por eso decimos que están en el tema de informalidad. Si bien, la gente tiene necesidad de trabajar y por esta falta se recurre a esto", agregó.

Sin embargo, dijo que esto debe ocurrir nada más en un corto tiempo, al inicio, para posteriormente insertarse en la formalidad.

"Para que puedan crecer estas empresas. Si no van a estar recurriendo a estas prácticas que no nos llevan a nada porque a la hora que se contrata personal no lo pueden tener en la formalidad ni le pueden dar todo lo que es la seguridad social debido a que no están constituidas como tal", indicó.

Comentó que mientras las empresas formales pagan un local, impuestos y una carga tributaria por tener en la formalidad a los trabajadores, los comercios informales no la tienen.

"Es una misma bolsa pero te deja a ti fuera de competencia porque mientras que tú tienes toda esa carga y tienes que estar agregándole a tus productos todo eso que tienes, pues los otros no porque prácticamente no tienen una carga tributaria", complementó.