'Influencer' les hace el día a comerciantes y se los lleva de paseo a Six Flags

Alexis Omman es un influencer que se hizo tendencia en redes sociales, luego de comprar todos los productos de un puesto de unos comerciantes en el Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México y llevarlos gratis a Six Flags México.

Por medio de Facebook, el creador de contenido compartió el video donde se aprecia el momento en que hace una generosa oferta.

"¿Si les pago el puesto entero irían ahorita a un parque de diversiones conmigo?", preguntó el influencer.

Aunado a ello, los comerciantes, quienes se encontraban sorprendidos, aceptaron dicha propuesta, no sin antes regalar la comida a diferentes personas de la zona. "Los días como hoy es lo único que tengo para sacar mis gastos de la semana", exclamó una comerciante, quien también dijo que "si no trabajo me incomoda ir a pasear".

Asimismo, Omman apoyó económicamente con 5 mil pesos a los vendedores para no perder el día de trabajo.

Influencer lleva a Six Flags a comerciantes

Por su parte, el influencer llevó a los vendedores al parque de diversiones Six Flags México, donde pudieron disfrutar de algunas atracciones, como el Superman y el Kilahuea.

Finalmente, tanto los comerciantes como el influencer tuvieron un día de alegría y muchas risas.

Hasta el momento, el video cuenta con 10 millones de reproducciones, más de un millón de reacciones y diversos comentarios por parte de usuarios de la red social.

"Que chido de la parte de ese compa", "Lo más bonito que he visto hoy", "Me divertí con ellos al ver el video. Que bonito", "Estos videos si valen todo", "Que chido hermano por ese grandísimo gesto con esa gente", "Bendito seas amigo, le cambias la vida a la gente", son algunas reacciones de internautas.

Más sorpresas para la familia

Sin embargo, las sorpresas para la familia emprendedora no terminaron ahí, pues luego de viralizarse el video de Alexis Omman, sus seguidores lo apoyaron para que los comerciantes pudieran renovar su puesto.

Otro video compartido por el 'influencer' muestra como mandan a la familia de visita a la Torre Latinoamericana, mientras Alexis y su equipo hacen una renovación completa del puesto, agregando otros accesorios y muebles que faciliten el trabajo de la familia.