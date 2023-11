Inflación en México se desacelera a 4.26% en octubre y liga nueve meses con caídas

La inflación en México continuó su marcha a la baja en octubre pasado para ubicarse en 4.26% a tasa anual, por debajo del consenso de los especialistas, ligando nueve meses a la baja, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó un alza de 0.38% durante el mes pasado respecto al periodo inmediato anterior, la tasa más baja para dicho mes desde 2009.

Los bienes y servicios que tuvieron mayor incidencia en el alza de los precios durante octubre fueron los energéticos como electricidad, debido al término del programa de tarifas eléctricas en 18 ciudades del país, así como al alza del gas doméstico LP, transporte aéreo y servicios turísticos en paquete, entre otros genéricos.

El aumento general de precios en octubre resultó por debajo del consenso de los analistas de 4.28% a tasa anual, pero dentro del rango de entre un mínimo de 4.24% y un máximo de 4.42% previsto por las 31 instituciones financieras consultadas por CitiBanamex, de las cuales tres acertaron con su estimación.

El menor dinamismo de la inflación subyacente, que incluye los bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles, contribuyó a la desaceleración del índice general de precios, al pasar de 5.76% en septiembre a 5.50% en octubre, su menor tasa desde octubre de 2021.

Al interior del índice subyacente, los precios de las mercancías reportaron un incremento mensual de 0.34% y anual de 5.64%, mientras los servicios aumentaron 0.44% en el mes y 5.34% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el índice de precios no subyacente reportó un alza anual de 0.56%. En su interior, los precios de los productos agropecuarios observaron una baja mensual de -2.09%, con lo que el aumento anual llegó a 1.62%.

Así mismo, los precios de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 2.57% en el mes, pese a ello el segmento registró una disminución anual de -0.35%.

Por último, el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo, que evalúa los precios de 176 productos y servicios que la conforman, contenidos en las canastas alimentarias y no alimentarias del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), tuvo una variación mensual de 0.33% y anual de 3.83%.