Infarto de miocardio se perfiló en 2022 como principal causa de muerte en La Laguna

De enero a noviembre de 2022, el infarto agudo de miocardio se perfiló como la principal causa de muerte en la Jurisdicción Sanitaria No. 6 que tiene competencia en los municipios de Torreón, Matamoros y Viesca. Según datos de la Secretaría de Salud del estado de Coahuila, por dicha causa, murieron 633 personas de la región Lagunera.

El infarto agudo del corazón se debe a la obstrucción de las arterias coronarias que nutren el territorio cardiaco, conocida técnicamente como “aterosclerosis”.

De acuerdo a la OMS, el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular (ECV) aumenta por una alimentación poco saludable, la cual se caracteriza por un bajo consumo de frutas y verduras y un consumo elevado de sal, azucares y grasas. Una alimentación poco saludable contribuye a la obesidad y el sobrepeso, los cuales a su vez son factores de riesgo para las ECV.

Los principales factores de riesgo para la obstrucción de las arterias coronarias son la hipertensión arterial, diabetes, colesterol alto, tabaquismo, obesidad o sobrepeso, estrés y herencia. La mayoría de ellos se pueden prevenir llevando un estilo de vida saludable como por ejemplo, una alimentación adecuada en cantidad, calidad y horarios y actividad física.

La segunda causa de mortalidad en la Jurisdicción Sanitaria No. 6 fue la diabetes mellitus tipo 2 con 469 fallecimientos. Le siguió la COVID-19 con 410 defunciones, la neumonía no especificada con 212 muertes y la senilidad con 160 víctimas mortales. Por otras cirrosis del hígado y las no especificadas se contabilizaron 128 fallecimientos, por hipertensión esencial (primaria) fueron 88 decesos y 74 defunciones por tumor maligno de la mama.

Además, 64 personas perdieron la vida a causa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 55 más fallecieron por tumor maligno de los bronquios o del pulmón. En once meses del año pasado, el acumulado fue de 5 mil 371 fallecimientos por todas las causas.