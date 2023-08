INE acata sentencia de Tribunal Electoral

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) acató la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) referente a presunta Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, asimismo resolvió tres medidas cautelares; una por una presunta calumnia y dos más por aparentes actos anticipados de precampaña y campaña, ante el Proceso Electoral Federal (PEF) próximo a iniciar.

Una ciudadana presentó una queja contra el presidente de los Estados Unidos Mexicanos y diversas personas funcionarias de la oficina de presidencia por elementos de género en las "conferencias mañaneras" de julio de 2023. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó improcedentes inicialmente las medidas cautelares solicitadas.

Sin embargo, tras un recurso de revisión (clave SUP-REP-272/2023), el máximo órgano jurisdiccional electoral resolvió que, tal y como lo determinó la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, las declaraciones en las conferencias matutinas de los días 3, 4, 5 de julio no contienen mensajes de violencia política de género, sino que es una crítica severa en el contexto del ejercicio de un cargo o de las aspiraciones políticas de la denunciante.

No obstante, revocó parcialmente el acuerdo ACQyD-INE-135/2023 al observar que las conferencias de prensa de los días 10, 11, 14 y 17 de julio presentaron expresiones con elementos de género que, pudieran dirigirse a la recurrente por el hecho de ser mujer. Al respeto, la Comisión en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del TEPJF, en el recurso de revisión antes mencionado, determinó procedente otorgar las medidas cautelares solicitadas por la denunciante.

PROCEDENTES, MEDIDAS CAUTELARES CONTRA SILVANO AUREOLES

Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) denunciaron a Silvano Aureoles y al Partido de la Revolución Democrática (PRD) por publicaciones realizadas en redes sociales que, a decir del quejoso, pudieran afectar el principio de la equidad en la contienda.

Al respecto, los integrantes de la Comisión de Quejas resolvieron que, de un análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, el contenido denunciado en diversas publicaciones de Facebook y TikTok sí pudieran afectar el principio mencionado de cara al proceso electoral 2024.

Mientras que fue improcedente la medida solicitada para el resto de las publicaciones, pues de su contenido no se encuentra que haya afectación al proceso electoral, o se encuentran amparadas en el ejercicio periodístico.

SPOT DEL PAN CONCLUYÓ SU TRANSMISIÓN

Morena presentó queja en contra del Partido Acción Nacional (PAN), por la presunta difusión de propaganda calumniosa en el promocional titulado Chihuahua Instancias Infantiles Radio, el colegiado determinó que es improcedente suspender la difusión del promocional, pues dejó de trasmitirse el 20 de julio de 2023, por lo que se está ante actos consumados de manera irreparable.

IMPROCEDENTE, ORDENAR A ADOLFO DE HOYOS RETIRO DE PUBLICACIONES

El colegiado consideró que no procede la adopción de la medida cautelar, en su vertiente de tutela preventiva, solicitada por el partido Morena en contra de Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, por manifestaciones dadas a conocer en redes sociales, ya que, de una lectura preliminar de la publicación que se analizó, no se advierte un llamado explícito y unívoco en el que solicite el voto a favor o en contra de alguna candidatura, en particular en un determinado proceso electoral o, en su defecto, que presente una plataforma o propuesta de cara a una candidatura electoral. Por lo que, bajo la apariencia del buen derecho y de un análisis preliminar a los hechos denunciados, no se configuran conductas evidentemente ilícitas que ameriten la adopción de una medida cautelar como la solicitada.