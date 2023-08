Industriales piden información sobre Agua Saludable

El sector industrial desconoce los avances del proyecto federal de Agua Saludable para La Laguna, pues desde hace dos meses se ha insistido con el titular de la Conagua para solicitarle información y no les atiende, por lo que estiman que hay un retraso considerable en las obras.

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Torreón, dijo que se ha buscado el acercamiento con el director regional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Eduardo Aarón Fuentes Silva, pero no ha habido respuesta hacia los empresarios.

"Cuando no hay respuesta, es porque generalmente las cosas van mal, entonces, nos preocupa que no hay información, porque cuando las cosas van bien, lo dicen en todos lados, y ahora vemos que no hay comunicación con el director de la cuenca, entonces hay incertidumbre en cuanto a que no se cumpla con los tiempos", comentó.