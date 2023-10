Industria ve retroceso con cambios a la Ley Minera en México

Con la nueva Ley Minera, la exploración para la búsqueda de minerales es exclusiva del Estado a través del Servicio Geológico Mexicano, sin embargo, Fernando Alanís Ortega, director general de Baluarte Minero consideró que ello podría implicar un retroceso pues dicho organismo público no tiene la capacidad financiera para mantener los niveles de desarrollo de nuevos yacimientos. Dijo que para las nuevas concesiones podría haber una caída drástica en la producción nacional y no así para alrededor de 25 mil concesiones mineras activas que actualmente representan el 8.9% del territorio mexicano.

“Las nuevas concesiones que se lleguen a dar, son las que van a aplicar la exploración a través del Servicio Geológico, o sea, van a tardar todavía varios años antes de que podamos ver eso, el problema es que si empezamos a detener la exploración para nuevas concesiones, tarde o temprano vamos a ver ese bache en la minería y no es fácil recuperarse de la noche a la mañana”, indicó.

Alanís Ortega comentó que la citada ley contiene un mayor llamamiento a la conciencia ecológica y social pero que se establecieron criterios que vuelven inmanejable algunos aspectos. “Cuando una ley minera no está hecha por mineros y se hace por gente que es más ideología que cuestiones más razonables, pues llegan a hacer cosas incompletas y eso, definitivamente podría implicar un retroceso importante. El fondo es bueno, la forma muy mala. Yo creo que algunas organizaciones sociales antimineras, que por razones ideológicas, influyeron en la autoridad para tratar de poner cuestiones que estaban fuera de la realidad, cuando hay opiniones y no hechos, pues difícilmente pues es aterrizar el presente”, expuso.

El director de Baluarte Minero comentó que tras la aprobación a las reformas a la Ley Minera, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, Industrias Peñoles y Fresnillo plc presentaron amparos y están a la espera de la resolución.

“Muchas empresas lo hicieron, mientras no exista certidumbre, todas las empresas públicas tenemos la obligación fiduciaria de cuidar los intereses de nuestros inversionistas. Son procesos largos, si te dan la suspensión definitiva, la temporal mientras sigue el proceso de amparo, es un tiempo largo”, sostuvo.

Expuso que el gobierno federal no ha entendido la importancia de la minería en México pues se reformó la Ley Minera, no se han otorgado nuevas concesiones y se han manejado datos incorrectos.

Finalmente, indicó que la Ley Minera tiene tres temas fundamentales que son la exploración, el manejo del agua y el uso de zonas federales para depósito de jales. Indicó que a mediano plazo y si no se modifica la ley, la industria minera mexicana podría convertirse en importadora. “En la medida que no puedas ir reponiendo las reservas que estás explotando pues vas a tener que compensarla de alguna manera”, apuntó.

INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN

De acuerdo a los índices del Fraser Institute, la inversión en 2022 en exploración del sector minero-metalúrgico fue de 545.6 millones de dólares. Además, el 70% del territorio mexicano tiene potencial para ser explorado y hasta ahora, se ha intervenido un 30%.

MINERÍA DEL FUTURO Y CAMBIO CLIMÁTICO

Alanís Ortega participó este lunes en el Seminario de Periodistas organizado en Acapulco, Guerrero, en el marco de la XXXV Convención Internacional de Minería 2023.

Dijo que la industria minera ha sido fundamental en el desarrollo de la humanidad generando bienestar y progreso y que se tienen grandes retos para poder garantizar que el cambio climático no siga avanzando en el mundo además de que se requiere un gran compromiso de todos para lograrlo.

Mencionó que el impulso de fuentes alternativas consideradas de energía limpia es fundamental para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, que las nuevas tecnologías de energía limpia requerirán de cantidades importantes de metales y minerales para su desarrollo y que se tiene una alta concentración en 23 países de las reservas de los principales metales y minerales requeridos para el crecimiento de energías renovables. De igual forma, señaló que la minería deberá de acelerar su transformación tecnológica para reducir su huella ambiental y reconvertirse en una actividad altamente sustentable. Cerró la ponencia diciendo que “sin minerales y metales, no es posible un futuro sin carbón y que, decir no a la minería, es acelerar el impacto del cambio climático, mejor pensemos, en como sí a la minería, por el bien de todos”.