Indigna uso de canción sobre lucha feminista durante desfile de Dior en México

El Antiguo Colegio de San Ildefonso, en la Ciudad de México, fue el escenario del reciente desfile de Dior en el que la casa de moda presentó su colección Cruise 2024, diseñada por Maria Grazia Chiuri.

México, fue la inspiración de esta colección, que entre otros elementos tuvo mariposas y que habría estado inspirada en Frida Khalo.

Durante el desfile, al que acudieron celebridades como Yalitza Aparicio, Aislinn Derbez, Alicia Keys, entre otras, se escucharon las canciones "Te mereces un amor" y "Vivir sin Miedo" de Vivir Quintana.

Esta última pieza musicalizó uno de los segmentos del desfile en el que caminaron modelos portando vestidos blancos bordados con palabras y frases en hilo rojo. Estos atuendos formaron parte del proyecto "Confianza".

Maria Grazia Chiuri, directora creativa de Dior, compartió en sus redes sociales que el proyecto "Confianza" fue presentado por la artista mexicana Elina Chauvet, en homenaje a la artista italiana Pippa Bacca, quien desapareció y cuyo cuerpo fue posteriormente hallado desnudo y violado en Gebze, Turquía en 2008.

Al resonar de las estrofas de "Vivir sin Miedo", las modelos en vestidos blancos con bordado rojo, fueron apareciendo en el patio del Antiguo Colegio de San Ildefonso, lo que causó indignación en redes sociales.

Dicho segmento fue el que cerró el Desfile Dior Cruise 2024. En Twitter, los usuarios mostraron su indignación, por lo que consideraron la banalización de una canción de protesta en contra de la violencia feminicida que se vive en México.

"Qué asco esta pasarela en la que está de fondo 'Canción Sin Miedo' de Vivir Quintana y los vestidos tienen bordados de frases como 'run away' o ilustraciones que hacen alusión a que las mujeres pertenecemos a la cocina", se lee en uno de los comentarios vertidos en la red social.

Mientras que otros usuarios consideraron: "qué horrible lo de Dior, qué triste que Vivir Quintana haya participado de eso", "Espero que a Vivir Quintana le hayan pagado un dineral porque a mí me hubiera dado vergüenza presentar ese showcito condescendiente sólo por ser Dior", "La verdad es que a mí sí me causa mucho conflicto que se hayan puesto 'Canción sin Miedo' en el desfile de ayer. Sé que Vivir Quintana también la cantó en vivo, pero no sé… me resultó incómodo".

Pese a que los usuarios señalaron incomodidad con la elección de la canción, Vivir Quintana compartió a través de sus historias de Instagram videos de ella cantando en vivo "Canción Sin Miedo", la noche del desfile de Dior.

Con el proyecto "Confianza" se buscó retratar la confianza que Pippa Bacca tuvo al participar en un performance en 2008 llamado Brides Tour, que tenía por objetivo recorrer 11 países que se encuentran en conflicto bélico, vestida de novia, como símbolo de "un matrimonio simbólico entre los pueblos".

Pippa Bacca fue asesinada durante su camino y su cuerpo fue hallado desnudo y víctima de violación en Turquía, por lo que Elina Chauvet tuvo la encomienda de darle significado al proyecto "Confianza" a través del bordado de las piezas.

"En esta ocasión, Elina Chauvet continúa la búsqueda del significado de la confianza que Pippa comenzó por primera vez. Elina, junto con un grupo de diez mujeres, bordaron 20 toiletes Christian Dior con su propia definición de la palabra confianza cosida en hilo rojo negrita. Gracias Elina por darte cuenta de la actuación más conmovedora, poética y fuerte que he visto nunca", escribió Maria Grazia Chiuri en su cuenta de Instagram.

Los vestidos blancos que vestían las modelos de Dior lucían las palabras con las que las mujeres son ofendidas, o frases de violencia de género o feminicida.

La diseñadora tuvo todas las precauciones para no ser señalada de apropiación cultural, semanas antes del desfile en el Antiguo Palacio de San Ildefonso, Maria Grazia Chiuri se reunió con la secretaría de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto.

El encuentro fue retratado y publicado a través de la cuenta de Alejandra Frausto, quien agradeció a Dior.

"El mejor homenaje a las culturas vivas de México es el respeto y la colaboración. Gracias Maria Grazia Chiuri y al equipo de Dior por compartir ideales y respeto por la comunidad artesanal @OriginalMexico. Original sí, copia no. Colaboración sí, plagio no", escribió en su cuenta de Twitter.