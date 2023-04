Indigencia sigue al alza en Durango

El problema social de la indigencia sigue creciendo en Durango, a falta de acciones preventivas o atención por parte de alguna autoridad, así como la indiferencia de la sociedad en general.

El aumento en el número de personas que se encuentran en esta situación se refleja principalmente en la zona Centro de la ciudad, donde los comerciantes ya han alertado en varias ocasiones por la afectación que esto está provocando.

A decir de la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) Durango, Adriana Porras, los ciudadanos y comerciantes se enfrentan a una problemática en zonas como el corredor Constitución, debido a la alta afluencia de indigentes que en ocasiones agreden a los clientes.

Comentó que en términos generales se brinda atención al tema de seguridad; sin embargo, el aumento en el número de indigentes ya es preocupante.

"En general no hay muchos robos, nos cuidamos entre los empresarios, sí quisiéramos que hubiera más presencia policiaca pero si hacemos algún llamado llegan inmediatamente, sí lo tengo que reconocer, pero sí hay que aumentar la seguridad (...) Principalmente no es tanto como robos o ese tipo de delincuencia, sino que ahorita tenemos mucho problema con los indigentes, personas que andan pidiendo y que al no estar bien de sus facultades mentales son muy agresivas, entonces llegan a los locales, se meten, quitan la comida a las personas, a los que están sentados, son muy agresivas, muy groseras, entonces eso crea esa percepción de inseguridad entre los que caminamos y los paseantes", advirtió.

Y no descartó que esto pudiera tener relación con la cercanía de Tambitos, aunque enfatizó que no les corresponde pedir alguna reubicación ya que es un asunto que la autoridad tiene que analizar para determinar exactamente qué está provocando esta alta incidencia en la zona Centro.