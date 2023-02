Indagarán datos de caso G. Luna

A unos días de concluir el juicio en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa; la Fiscalía General del Estado (FGE) buscará obtener la información que tenga que ver con Coahuila.

"Seguramente nosotros ya empezamos con algunas diligencias. Nuestra Fiscalía Especializada en temas jurídicos y constitucionales, está generando una solicitud para tratar de recabar las declaraciones que tienen que ver con Coahuila", dijo Gerardo Márquez Guevara, titular de la FGE.

Lo anterior, con la finalidad de determinar si existe o no alguna conducta delictiva que integrar a una carpeta de investigación. Y es que durante el mencionado juicio en contra de Genaro García Luna, uno de los testigos que declaró fue Héctor Javier Villarreal Hernández, extitular de la Secretaría de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC).

Sobre dicho testigo, Márquez Guevara recordó que tiene tres procesos penales en Coahuila, dos órdenes de aprehensión pendiente y una de reaprehensión; así como una solicitud de extradición a México para enfrentar a la justicia.

Durante su reciente visita a Piedras Negras, también se cuestionó al Fiscal General del Estado de Coahuila, qué avance se tiene con la solicitud de información adicional que solicitaron a las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica; relacionado con Jorge Juan Torres López, exgobernador interino de Coahuila. "No prescriben cuando hay una solicitud, como las que tenemos nosotros de extradición y de información, hay motivos para que esté suspendida la prescripción, la caducidad de la figura que se trate", respondió Márquez Guevara. Inclusive, refirió que en ocasiones también cuando se encuentran sustraídos de la acción de la justicia en el extranjero se duplica este término. Recordó que hay una carpeta de investigación, en la que se integrarán los documentos que se han solicitado a las autoridades de los Estados Unidos; tras concluir el proceso penal en contra del exfuncionario coahuilense.

"No. Hasta que no tengamos la información que Estados Unidos proporcione", respondió el Fiscal General al preguntarle si se le ha llamado a declarar a Torres López. Gerardo Márquez reveló que, inclusive han hecho algunas solicitudes, para que se remitan algunos recordatorios a las autoridades norteamericanas, pero hasta el momento no han recibido la información adicional que han solicitado.

Cabe recordar que, García Luna fue encontrado culpable por un jurado en Nueva York, de cinco delitos de una acusación de suposición que lo acusó de participar en una empresa criminal continua que incluye seis violaciones relacionadas con las drogas, conspiración internacional de distribución de cocaína, conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas.

Mientras que, en lo que se refiere a Torres López, han transcurrido dos años y ocho meses desde que se declaró culpable de conspiración de lavado de dinero en Estados Unidos (EUA).

Y han transcurrido un año y ocho meses, desde que se le dictó sentencia a 36 meses de prisión, es decir, tres años, con la posibilidad de acreditarle el tiempo detenido tanto en la Unión Americana como en México.