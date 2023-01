Indaga FGE presunta agresión de policías

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se encuentran indagando el fallecimiento de un ciudadano en Saltillo, luego de que presuntamente fuera torturado al ser detenido por elementos de la policía estatal.

De acuerdo al fiscal general, Gerardo Márquez, se ha abierto una carpeta de indagación, no obstante, aún resta que la familia se acerque para que rinda la declaración, no obstante, aseguró, que hasta el momento no hay denuncias al respecto.

"Solo tenemos la información de medios, a partir de ahí iniciamos, pero estamos esperando que en cualquier momento se acerquen a denunciar", dijo.

En relación a la navaja encontrada en los intestinos del joven, el fiscal indicó que esta situación sigue en análisis.

"Ayer se hicieron algunas diligencias, estamos esperando que el médico legista nos proporcione el método de cómo ingresó el cúter al cuerpo", dijo.

En relación a que trascendió que el joven habría trabajado como elemento de seguridad, el fiscal indicó que no se ha recibido la respuesta del oficio, donde se ha solicitado esta información.

Fue el pasado domingo, que se dio a conocer el fallecimiento de José Francisco, un joven de 25 años en el hospital general, quien trascendió contaba con residencia americana.

Tras los hechos, trascendió que el viernes 20 de enero, José Francisco habría sido ingresado al hospital por un dolor abdominal, pues al ir al baño evacuó sangre.

Al realizársele exámenes, trascendió que encontraron una pequeña hoja de cúter en sus intestinos.

De acuerdo con los familiares, lo anterior se suscitó luego de que José Francisco y su hermano fueran privados de su libertad en la colonia Satélite el pasado 17 de enero por policías estatales, los cuales los habrían agredido.

De acuerdo a la FGE ambos jóvenes fueron detenidos con pequeñas cantidades de drogas, no obstante, aseguró que a los pocos minutos fueron dejados en libertad.