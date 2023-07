'Incumplen con acuerdos de ASL'

Representantes del Módulo 03 San Jacinto-Jerusalem advierten que hay poco avance en materia de tecnificación de riego, que es una vertiente del Proyecto de Agua Saludable para La Laguna (ASL), además de incumplimiento en la minuta que firmaron con la Conagua y los gobiernos de Durango y Coahuila para obtener un volumen adicional.

Samuel Martínez González, presidente del Módulo de riego 03 San Jacinto-Jerusalem, así como Margarito Favela González, integrante del Consejo de Vigilancia y César Espino Sifuentes, secretario del mismo módulo, aseguraron que la parte del proyecto de ASL que tiene como finalidad un uso responsable del agua destinada al riego no estará lista para el 2024.

Samuel Martínez mencionó que hay poco avance: "La verdad no peca pero incomoda. Vemos muy difícil que este proyecto se termine para las fechas pactadas, vemos difícil que terminen en 2024 porque los avances en tecnificación son mínimos, habrá un 5% de avance. Ellos siempre hablan del avance en las obras que andan haciendo como la derivadora, la tubería o la potabilizadora, en eso pueden llevar el 25% que dicen, pero del revestimiento de canales no hay casi nada".

La tecnificación consiste en revestimiento de canales válvulas, entubamiento, colocación de cintilla para riego por goteo, entre otras acciones para optimizar el agua que se ocupa en la producción agrícola.

"Dicen que van a depositar un dinero para el revestimiento de canales pero hablan de 50 millones de pesos y con eso no llegamos ni al 15 por ciento. Nos falta la tecnificación del campo. El recurso nos dicen que autorizado sí está pero el problema es que dicen que Hacienda ya no tiene dinero y si no tiene dinero ahorita olvídense que lo tengan en el 2024 porque es año político-electoral", aseguró Favela.

Otro problema es que aseguran que no se ha cumplido con el volumen de agua acordado para el módulo 03. La concesión que tiene el Módulo es de 71 millones 225 mil metros cúbicos y acordaron un volumen adicional de 3 millones 775 mil metros cúbicos para llegar a los 75 millones de metros cúbicos.

Mencionaron que han participado en todas las reuniones con la Conagua y que este organismo federal atribuye esa responsabilidad a los gobiernos de Coahuila y Durango.

"A nosotros lo que nos preocupa es que en el caso del Gobierno de Coahuila ya va a salir Riquelme. Esteban Villegas va llegando", dijo el presidente del Módulo, quien dijo que ese volumen forma parte de una minuta firmada por ambos gobiernos ante la Comisión Nacional del Agua para que pudiera concretarse el proyecto de ASL.

"Es cuestión de que los gobiernos se acerquen con los módulos 1 y 2 y pacten el precio y nos den ese volumen", dijeron.