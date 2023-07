Incrementan percances por alcantarillas abiertas en Durango

Con la llegada de la temporada de lluvias se incrementó el riesgo de incidentes por las alcantarillas que quedaron abiertas ya sea por robos o porque los propios vecinos las abrieron para desfogar el agua acumulada, advirtió la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Durango, Beatriz Zamora Nájera.

Y es que el agua tapa cualquier posibilidad de ver el desperfecto, por lo que se incrementa el riesgo de accidentes. "Indiscutiblemente sabemos que ahorita como lo acabamos de detectar hay muchas alcantarillas que en estos tiempos se tienen que desahogar, pero que todo esto causa problemáticas a la ciudadanía y es ahí un llamado a la ciudadanía a tener cuidado tanto peatonalmente como con los vehículos".

"De igual manera pues sí se han registrado varios accidentes y pues indiscutiblemente hay muchas alcantarillas que ciertamente han sido sustraídas, que han estado siendo robadas y pues ahí es donde yo creo que también toda la ciudadanía debemos de ser vigilantes para que no haya todo este tipo de problemáticas ya que nos afecta a todos", advirtió.

Por lo que consideró necesario que los duranguenses sean solidarios ante los incidentes que se registran.

"Tristemente ahorita ha habido muchos accidentes. De igual manera estamos detectando que hay mucha ciudadanía que en tiempos de lluvia están esperando taxis que muchas veces no se quieren parar, que no quieren de igual manera exponer sus carros a los daños ya que han tenido accidentes, han caído a hoyos que por el agua no los alcanza uno a observar", indicó.

Recordó que las lluvias van a seguir, por lo que es necesario reducir el riesgo de accidentes. "Yo misma, personalmente tuve que atender a familiares míos donde camionetas cayeron en hoyos, que van a sus a sus hogares y pues te encuentras hoyos que no sabes que existen y están tapados por el agua y pues, la ciudadanía muchas veces apoya para sacar los carros."

Muchas veces son personas que traen niños, adultos mayores o con discapacidad, por lo que agradeció a quienes se detienen a auxiliarlos en una situación como esta.