Inconforma a familias datos de desaparecidos

Familiares de personas desparecidas presentaron su postura en contra de la reciente actualización que presentó el Gobierno Federal del censo de personas desaparecidas, que reduce a un 15 por ciento la cifra que se estima de quienes aún no han sido localizados, por lo que exigen se mantenga su búsqueda.

Desde el memorial de personas desparecidas de la Alameda Zaragoza en Torreón, familiares e integrantes de grupo Vida, rechazaron el informe presentado el 14 de diciembre, en el que se establece que sólo 12 mil 377 personas se confirman como desaparecidas.

"Rechazamos el Informe del presidente (Andrés Manuel López) Obrador sobre la supuesta actualización de las cifras de personas desaparecidas, porque sin transparencia desaparecen a las personas desaparecidas.

Exigimos que el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades y las comisiones de búsqueda nacional y locales busquen a los más de 110 mil mujeres y hombres, jóvenes, niñas, niños y adolescentes entre ellos, desaparecidos en nuestro país".

En su postura, exigieron: "Andrés Manuel López Obrador, busca nuestros desaparecidos y no los vuelvas a desaparecer".

Ante la falta de transparencia en las cifras de personas desaparecidas presentadas, aseguraron que se violan los principios establecidos en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, representa la ausencia de máxima protección, se criminaliza a las víctimas, se discrimina y se hace una victimización secundaria al descalificar la lucha de las familias con juicios de valor infundados.

"No aceptamos que reduzcan a 12,377 las personas que dicen se ha confirmado su desaparición; No aceptamos su dicho de que no tienen datos suficientes para identificar a 26 mil 090 personas; No aceptamos que de 36 mil 022 personas digan que no tiene indicios para buscarlas", fue parte de su posicionamiento.

Denunciaron también la falta de responsabilidad y sensibilidad de los servidores públicos que supuestamente depuraron el registro… "Porque además es una incongruencia que digan que son 12 mil 377 personas desaparecidas confirmadas mientras en los Servicios Médicos Forenses y las fosas comunes de todo el país, su gobierno reportó que hay al menos 56 mil personas fallecidas sin identificar lo que significa que están desaparecidas.

Por lo tanto, exigen que en lugar de "desaparecer" a sus desaparecidos, "con carácter urgente se elabore, conforme lo establece la legislación en materia de desaparición y nuestra participación directa, un plan y un proyecto para la búsqueda de todas las más de 110 mil 964 personas desaparecidas, así como la identificación de las más de 56 mil personas sin identificar, como lo dicen las leyes y protocolos nacionales e internacionales para atender la crisis de desapariciones que hay en su gobierno".