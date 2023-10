Incendio cerca de una gasera de Lerdo moviliza a los bomberos

Un incendio en un terreno baldío ubicado a las afueras del municipio de Lerdo, movilizó a los cuerpos de rescate y de seguridad de la ciudad, ya que se encontraba cercano a un negocio de gas carburación.

Los hechos ocurrieron cerca de las 19:50 horas del pasado jueves sobre el Libramiento Periférico, en la colonia Tiro al Blanco, frente al Corralón Municipal.

Fue por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911, que se alertó a las autoridades sobre el siniestro.

Elementos del departamento de Bomberos y Protección Civil Municipal arribaron al lugar a bordo de una máquina de ataque rápido para atender el reporte.

Los vecinos del sector ya habían controlado el fuego por sus medios, debido al temor por la presencia de una gasera cerca del sitio. Por lo anterior se procedió a remojar y a remover las cenizas, para evitar cualquier riesgo posterior.

Las llamas consumieron grandes cantidades de maleza y basura que había acumuladas en este punto de la ciudad.

No se reportaron personas lesionadas de gravedad o intoxicadas por el humo, tampoco daños materiales de consideración. No se dieron a conocer las causas del fuego, aunque no se descarta que haya sido provocado.

Luego de algunos minutos de labores, finalmente el incendio fue sofocado en su totalidad, por lo que los elementos se retiraron sin ninguna otra novedad.