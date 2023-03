Inauguran Tec Science Summit en Monterrey

Con el objetivo de impulsar el interés por la Ciencia, ayer se inauguró el evento Tec Science Summit en el Tecnológico de Monterrey campus Monterrey, en el marco de la celebración por el 80 aniversario de esta institución.

Durante la mañana se llevaron a cabo diversas actividades en donde se compartió la labor científica a través de mesas de trabajo y charlas con especialistas, para después realizar la inauguración oficial con la conferencia La astronomía y sistemas planetarios: experiencias de la Doctora Susana Lizano, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias.

El doctor David Garza, rector y presidente ejecutivo del Tecnológico de Monterrey, dio la bienvenida a los asistentes al Congreso de Investigación y presentó a la conferencista, destacando su trayectoria y su labor como investigadora. Además, realizó a los presentes un cuestionamiento sobre la relevancia de los avances en el área de la Ciencia. 'En 10 años debemos estar insatisfechos de lo que hemos logrado y pensar, ¿qué más podemos hacer?, ¿hacia dónde debemos avanzar para tener más casos de éxito?'.

El rector cedió el micrófono a la doctora Susana Lizano, quien charló con los presentes sobre astronomía, las principales investigaciones sobre astrofísica, la conformación de las estrellas, planetas y exoplanetas y los descubrimientos más recientes en el tema.

Después, junto a Carolina Rodríguez Garza, directora de la carrera de Ingeniería Física Industrial del Tecnológico de Monterrey, platicó sobre los retos que implica ser una mujer profesionista, no solo en la Ciencia sino en cualquier otra área. "Yo invito a todas las jóvenes a que persigan sus sueños en el área que les interese, que no terminen una licenciatura, un posgrado y después digan 'me exigen mucho, me exige la sociedad y lo abandonen… no se descorazonen y sigan adelante, lo importante es no dejar de seguir avanzando. Estás persiguiendo la satisfacción de aprender, de hacer tu trabajo y descubrir algo".

La jornada finalizó con la presentación a Medios de la plataforma virtual TecScience, un espacio donde se difunden contenidos exclusivos sobre Ciencia y Tecnología, cuyo lanzamiento oficial es el día de hoy 1 de marzo y a la cual se puede ingresar en esta dirección: https://tecscience.tec.mx/es/tecnologia/