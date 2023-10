Inauguran Posco International Mexico en Ramos Arizpe, con 100 mdd de inversión y 200 nuevos empleos

Con una inversión de 100 millones de dólares, este martes se llevó a cabo la inauguración de Posco International México en el municipio de Ramos Arizpe, ceremonia encabezada por Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del Estado de Coahuila.

Se trata del anuncio de inversión número 63 en lo que va del presente año y es una empresa de origen coreano dedicada a la fabricación de núcleos de motor, según dio a conocer el funcionario estatal; además de referir que no solo trae innovación y desarrollo, sino también 200 nuevas oportunidades de empleo.

Por lo que agradeció a Posco International por confiar en Coahuila y en su gente, además de agradecer al embajador de Corea, quien acudió a la citada ceremonia y a Claudio Mario Bres Garza, Secretario de Economía del Estado de Coahuila.

"Hoy nos llena de orgullo su presencia en nuestro estado y su colaboración decisiva para estrechar los vínculos comerciales con la gran nación que representa", fueron las palabras que le manifestó Riquelme Solís al embajador de Corea.

Durante su intervención, Riquelme Solís señaló que esta en el proceso de entrega-recepción de la administración estatal e invitó a los directivos de Posco International México a su último informe de Gobierno el próximo 09 de noviembre.

"Espero que puedan presencia allí, la mención del interés que representan para el Estado de Coahuila, esta gran decisión que tomaron y que a partir de hoy, de verdad nos llena de orgullo. Ustedes vienen a consolidar la industria de la electro movilidad, ustedes vienen a solidificar esta industria que hace algunos meses comenzó a establecerse en nuestra región, sobretodo en Coahuila", indicó el funcionario estatal.

Precisó que hay muchos estados que se mencionan para el fenómeno de relocalización o nearshoring, sin embargo, puntualizó que quien realmente está aprovechando esta oportunidad es el Estado de Coahuila. Y agregó, que continuarán consolidando dicho clúster

Además, de que seguirán impulsando la mano de obra calificada, que considera es la joya de la corona que tiene Coahuila dentro de sus indicadores.

"Y en ese sentido, la conservación de la estabilidad de Coahuila está garantizada, no nada más pro el nuevo gobierno; si no también porque también hubo elecciones de diputados locales y la elección de diputados locales consolida que no habrá una sola reforma que afecta a la industria", aseguró Riquelme Solís.