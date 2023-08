Inauguran 'Parque Perrón' en Saltillo; invierten más de un millón de pesos

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el alcalde José María Fraustro Siller inauguraron el segundo “Parque Perrón” en Saltillo, en el cual se invirtieron poco más de un millón de pesos.

Ubicado en la Gran Plaza, con este parque se da un paso adelante para privilegiar la relación entre las familias y sus mascotas, fomentando la responsabilidad y el respeto por los animales de compañía.

En su mensaje, el mandatario estatal mencionó que el “Parque Perrón” es una gran obra, y que todos quienes tienen mascotas saben lo que esto representa.

“El que el alcalde José María Fraustro esté al pendiente y haya escuchado las voces de la ciudadanía habla bien del Gobierno Municipal. El gusto que me da es que cada obra que he inaugurado con él, tiene que ver con llevar satisfactores a las colonias y a la ciudadanía”, destacó.

Asimismo, Riquelme Solís agradeció a las y los saltillenses, así como a todos los coahuilenses, por su confianza y su lealtad, al señalar que un gobernador no puede tomar decisiones si no está la gente detrás de él, si no confían en él: “Y ustedes confiaron en las decisiones”.

“Ustedes confiaron en muchas de las decisiones que no fueron sencillas de mi gobierno, me respaldaron y apoyaron. Hoy sabemos que no nos equivocamos, pero en el momento es difícil saberlo, sobre todo en el tiempo de la pandemia y todas las consecuencias que de manera posterior vinieron, como la reactivación económica, la reactivación turística y la reactivación de modo presencial de nuestro sistema educativo, que para mí fue la más compleja”, comentó.

Agregó que gracias al respaldo de la ciudadanía pudo tomar las decisiones correctas que nos llevaron del otro lado, a un estado económicamente en desarrollo, pleno, a una mayor generación de empleo, a una reactivación económica con mayor potencial.

“Termino mi gestión muy contento, pero sobre todo muy agradecido con todas y todos ustedes. Muy agradecido porque fue un sexenio de muchas sorpresas, de muchas decisiones difíciles que ahora nos damos cuenta que fueron las correctas en materia de seguridad, de salud, de desarrollo económico; cuáles fueron las prioridades del gobierno ante la escasez de recursos públicos… y le atinamos”, destacó el gobernador Miguel Riquelme.

El alcalde José María Fraustro expresó que hoy, un segundo parque canino es realidad en Saltillo gracias al trabajo conjunto y a la unión entre sociedad y Gobierno.

“Tener una comunicación efectiva con la población es lo que nos permite atender las necesidades reales de la sociedad de una manera mucho más efectiva. Este proyecto es un ejemplo de trabajo conjunto entre Gobierno Estatal y Gobierno Municipal, y la participación activa de los vecinos que han manifestado su interés en contar con espacio seguro y adaptado para el esparcimiento de las mascotas”, mencionó.

Agregó que este nuevo “Parque Perrón” cuenta con todas las comodidades necesarias para que tanto las mascotas como sus dueños disfruten de un espacio digno y de calidad.

Informó que se contará con personal especializado que se encargará de mantener el orden y brindar asesoramiento a los propietarios para que el parque sea utilizado de forma responsable.

Por su parte, Bessy de las Fuentes Nelson, fundadora de Brigada de Rescate Saltillo, afirmó que este “Parque Perrón” surge como un alivio a tantas familias que cuentan con mascotas y necesitan un espacio de convivencia y esparcimiento adecuado y digno.

Reconoció que los gobiernos Estatal y Municipal siempre han actuado por el bienestar de los animales de compañía.