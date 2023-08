Inauguran Chema y Miguel, segundo 'Parque Perrón'

Ubicado en la llamada Gran Plaza y con inversión de más de un millón de pesos, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el alcalde José María Fraustro Siller inauguraron el segundo "Parque Perrón" en Saltillo.

"El Parque Perrón, representa un paso más para privilegiar la relación entre las familias y sus mascotas, fomentando la responsabilidad y el respeto por los animales de compañía, es una gran obra y quienes tienen mascotas lo saben y lo valoran", dijo el gobernador en su mensaje.

"El que el alcalde José María Fraustro esté al pendiente y haya escuchado las voces de la ciudadanía habla bien de él. El gusto que me da es que cada obra inaugurada con él, tiene que ver con llevar satisfactores a las colonias y a la ciudadanía", destacó.

"Ustedes confiaron en muchas de las decisiones que no fueron sencillas de mi gobierno, me respaldaron y apoyaron. Hoy sabemos que no nos equivocamos, pero en el momento fue difícil saberlo", reconoció.

El alcalde José María Fraustro expresó que el segundo Parque Perrón se hace realidad, gracias al trabajo conjunto y a la unión sociedad y Gobierno.

"Tener una comunicación efectiva con la población nos permite atender las necesidades reales de la sociedad de una manera mucho más efectiva. Este proyecto es resultado también de la participación activa de los vecinos, principalmente con mascotas", señaló Chema.

"Parque Perrón" cuenta con todas las comodidades necesarias para que tanto las mascotas como sus dueños disfruten de un espacio digno y de calidad, contará con personal especializado en mantener el orden y dar asesoría para usar el lugar en forma responsable.

Bessy de las Fuentes Nelson, fundadora de Brigada de Rescate Saltillo, afirmó que este "Parque Perrón" surge como un alivio a tantas familias que cuentan con mascotas y necesitan un espacio de convivencia y esparcimiento adecuado y digno.

Riquelme Solís, expresó que termina su gestión contento y agradecido porque fue un sexenio de muchas sorpresas, decisiones difíciles que ahora nos damos cuenta que fueron las correctas en materia de seguridad, de salud, de desarrollo económico.

Estuvieron presentes Jaime Bueno Zertuche, diputado federal; Martha Loera Arámbula y Luz Elena Morales Núñez, diputadas locales; Eglantina Canales Gutiérrez, secretaria de Medio Ambiente del Estado; María Guadalupe Olguín Romero, regidora presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, y Sofía Franco Villalobos, directora de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Saltillo.