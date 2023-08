Inauguran Casa de Día para adultos mayores

Lo que fuera el Centro de Asistencia Social para niños y niñas que eran retirados de sus familias al ser víctimas de violencia, se transformó en la Casa de Día del DIF, la cual atenderá a adultos mayores de Lerdo.

"Estamos cambiando la ubicación que teníamos dentro de las instalaciones del DIF, hoy se vienen a este espacio, la verdad es que es un espacio emblemático, histórico, puesto que aquí fue el DIF municipal desde muchos años, hoy regresamos a la esencia, a la historia de Lerdo", detalló Susy Torrecillas, diputada local y presidenta honoraria del sistema DIF Lerdo.

El cambio, explicó, obedece a que de acuerdo con la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes, es el estado el que tiene la custodia de los menores.

"Yo quiero compartir que esto se quedó en saldo cero, aquí no había niños que no encontraran una familia. La Ley nos dice que en cuanto sepamos que el papá o la mamá no son aptos para tener a sus hijos en custodia, busquemos a un familiar, y eso es lo que estamos haciendo y hoy con una política pública que implementó Marisol Rosso, de familias de Acogida, entonces mientras su proceso legal se solventa de cada Niño, nos pueden ayudar teniéndolos en sus casas", explicó Torrecillas.

La Casa de Día se localiza en la esquina de bulevar Miguel Alemán y avenida Chihuahua, frente al Museo Sarabia.

"Si tienen un adulto mayor que esté solo en casa, que se venga con nosotros", fue la invitación que hizo la presidenta honoraria.

Por su parte, el alcalde Homero Martínez Cabrera, reconoció las aportaciones vitales de las personas de la tercera edad, e impulsando una mejor calidad de vida para ellos, se comprometió a mejorar el espacio que hoy lleva por nombre Casa de Día.

"Felicidades por este espacio, tenemos que seguir dignificando el servicio que se presta a los ciudadanos. Estoy seguro que esto representa una gran oportunidad para quienes hoy acuden a esta Casa de Día", dijo durante la inauguración.

Además, adelantó que analizarán la posibilidad de reactivar el programa de danzón en el parque Victoria, ya que es una petición muy solicitada por la gente mayor.