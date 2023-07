Inaugura Chema Fraustro exposición en La Frontera

El alcalde José María Fraustro Siller, inauguró la exposición Vida y Experiencia en la Frontera, en el Centro Cultural Casa Purcell, un evento organizado por el Ayuntamiento de Saltillo en coordinación con el museo Mexic-Arte, de Austín, Texas.

El mandatario municipal fue acompañado de Silvia Orozco, directora General del Museo Mexic-Arte en Austin, y una delegación de Ciudades Hermanas de la capital de Texas y en su mensaje, dijo que es un honor presentar esta selección de la colección gráfica del museo titulada Life and Experiences in The U.S. / Mexico Borderlands, de uno de los pocos museos de arte mexicano en los Estados Unidos.

"Estamos comprometidos para que más exposiciones nacionales e internacionales arriben a nuestra ciudad y fortalecer con ello nuestros lazos y vínculos con otras comunidades a través de la expresión artística y cultural", mencionó.

Fraustro Siller destacó que esta exhibición forma parte del programa Ciudades Hermanas de Austin-Saltillo, que unen esfuerzos para sumarse a los festejos por el 446 Aniversario de la fundación de Saltillo y la Fiesta Internacional de las Artes, FINA, 446.

Esta exposición de 68 obras incluye grabados, fotografías, pinturas, esculturas y arte popular de la región de El Paso, así como de México, divididas en cinco temas: Creación de Una Frontera; Tierra, Fauna y Alegorías; Soy Inmigrante Tú Eres; Sueño y Pesadilla de Inmigrantes; y La Cultura Continúa/La Cultura Sigue.

Estará abierta a todo el público hasta el 10 de octubre, de martes a domingo, de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, sin costo alguno.

Estuvieron presentes Beatriz Dávila de Fraustro, presidenta honoraria del DIF Saltillo; Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura de Coahuila; María de Jesús Martínez López, presidenta de la Comisión de Cultura y Rescate de Valores; y Leticia Aurora Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo.