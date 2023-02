Inaugura Chema Fraustro evento Innovación 4.0 Saltillo

El Gobierno Municipal, en colaboración con la empresa Siemens y el impulso del Gobierno del Estado, inauguró el evento Innovación 4.0 Saltillo, que promueve el desarrollo tecnológico en el sector industrial y educativo de la región.

José María Fraustro Siller, alcalde de Saltillo, acompañado por Alejandro Canela, vicepresidente de Industria Digital y Software Siemens, México y Centro América, y vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN, Industria 4.0, dio el banderazo en la Aula Magna de la Universidad Autónoma de Coahuila, Campus Arteaga, al evento que congrega expositores y conferencistas.

“Que este importante evento se esté llevando a cabo en nuestra región no es coincidencia; nuestro estado, la Región Sureste y esta ciudad capital se han consolidado como el motor industrial de México y esto se debe a que Saltillo cuenta con grandes indicadores”, dijo Fraustro Siller.

Resaltó que Coahuila y Saltillo se encuentran en la mira de empresas de clase mundial, con altos estándares de responsabilidad social y ambiental, innovadoras y de alta tecnología.

Comentó que en Saltillo se ubican 200 matrices de las empresas más importantes a nivel mundial, de acuerdo a la lista Top 500, de CNN, además de ser la capital más segura de México y la segunda más competitiva entre las ciudades que superan el millón de habitantes y es aliada de emprendedores, comerciantes, empresarios e industriales para preparase para competir por el futuro.

"En colaboración, universidades, gobierno estatal y municipal, junto con la sociedad, estamos trabajando y dando resultados en la meta de crear ecosistemas especializados para el desarrollo de proveeduría, transferencia tecnológica, acceso a nuevos mercados y oportunidades de negocio", mencionó.

Chema Fraustro dijo que el esfuerzo y colaboración de cada integrante de la sociedad y con el respaldo del gobernador Miguel Ángel Riquelme, Coahuila es un referente en temas como la salud, la seguridad, la educación y el empleo.

Competir por el futuro

Innovación 4.0 Saltillo ofrece en sus dos días del evento, 11 conferencias a cargo de expertos en tecnología e industria, un panel de Innovación, 12 módulos de Soluciones Digitales de Siemens, 15 expositores de empresas relacionadas al área tecnológica y cinco autos eléctricos de exhibición.

Manuel Alejandro Canela Martínez, vicepresidente de Industria Digital y Software SIEMENS, México y Centro América, agradeció las facilidades para ayudar a transformar a la región en alta tecnología.

“Esta región es la más competitiva del país, y estamos ayudando a capacitar a jóvenes y empresas para ser la diferencia en México, al construir un mejor país a través de la tecnología”, expresó.

Mario Mata Quintero, director de Fomento Económico y Turismo de Saltillo, apuntó que la Industria 4.0 es la nueva revolución que combina la tecnología y la inteligencia artificial con una producción y operación de productos y servicios, y Saltillo se encuentra en una situación privilegiada.

“En Saltillo nos destacamos por tener una de las mejores producciones industriales; tan sólo en el 2022 se captaron 2 mil 807 millones de pesos en proyectos de inversión en el municipio. Todo esto porque tenemos operarios especializados, técnicos operativos y por supuesto grandes ingenieros”, expresó.

Además, se realizó la firma de convenio de inversión de parte de Siemens por más de 50 millones de pesos entre las cerca de 800 becas otorgadas, conferencias y exposición, así como la entrega de reconocimientos por las certificaciones Mendix a jóvenes de las universidades de la región, 20 becas para el Clúster Automotriz, y cerca de 40 más de Diagnóstico de Madurez Digital para empresas, esto de parte de Siemens.

En el evento estuvo Ramiro Durán García, presidente municipal de Arteaga; José María Morales Padilla, alcalde de Ramos Arizpe; María Bárbara Cepeda, diputada local; Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo; Gonzalo Matteoda, director of Customer Services for Process Industry and Drives/Digital Factory at Siemens; Ana Lidia Martínez Salinas, subsecretaria de Economía, en representación de Claudio Bres Garza, Secretario de Economía.

Además Lucía Dávila Flores, regidora presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico; Eduardo Garza Martínez, presidente de Canacintra Coahuila Sureste; Sergio Alain Aguilar Guerra, presidente de la Asociación de Empresarios Industriales de Ramos Arizpe, AIERA; e Ileana Vera Dávila, presidenta de la Cámara de Comercio de Canadá.

Ricardo Uribe González, en representación de Alberto Piñones Inclán, presidente del Clúster Automotriz de Coahuila; Karla Ivonne Natividad González, vicepresidenta del Consejo Directivo de Coparmex, en representación de Roberto Cabello Elizondo, presidente Coparmex Coahuila Sureste.

Asimismo rectores de universidades, iniciativa privada, estudiantes y público en general.

Innovación Tecnológica

El evento Innovación 4.0 Saltillo presenta temas como Industria 4.0, Manufactura Inteligente, Eficiencia Energética, Ciudades Inteligentes, Robótica, Materiales Avanzados, Realidad Virtual y Aumentada, Manufactura Aditiva, Internet de las cosas, BIG DATA, Seguridad Informática, Software e Inteligencia Artificial.