Abaco impulsa libertad financiera en niños y adolescentes

Lo que comenzó como una divertida dinámica para fomentar el hábito del ahorro en sus pequeños hijos, pronto se convirtió en Abaco, una innovadora estrategia de finanzas personales dirigida a niños.

Hace más de dos años Alicia Fernanda Galindo Manrique fundó la empresa Abaco con el objetivo de enseñar a niños y adolescentes las herramientas necesarias para que puedan ser adultos financieramente independientes.

A través de cursos y talleres Alicia explica a los pequeños temas sobre finanzas personales e inversión, además enseña a los padres de familia a hablar de dinero con sus hijos y cómo invertirlo de manera exitosa.

Alicia Fernanda es contadora de profesión y actualmente es directora del programa de Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas del Tec de Monterrey, además es profesora e investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Al ejercer su profesión se dio cuenta que en la mayoría de las escuelas no enseñan a los alumnos sobre finanzas personales, impuestos, emprendimiento o negocios; además, por experiencia propia, cuenta que a ella no se le habló de dinero por ser "una cosa de adultos". "Crecí con un desconocimiento absoluto y nunca vi necesario aprender sobre finanzas", cuenta Alicia en redes sociales, las cuales ahora utiliza para dar a conocer su proyecto a miles de familias.

"Abaco nace en el 2020. Cada uno de mis hijos tiene sus alcancías y un día rompimos una. Muy emocionado mi hijo mayor me dijo 'mamá ya logré juntar el dinero que necesitaba para comprar lo que quiero… ¿por qué no le enseñas esto a mis amigos para que ellos también compren sus cosas?', entonces yo pensé que si él me entiende más niños lo pueden hacer… y así surgió la idea de Abaco", dijo Alicia en entrevista para El Siglo de Torreón.

Desde 2020 Abaco ha impartido más de 350 cursos. "Son cursos en línea y talleres prácticos basados en juegos y en historias para que los niños realmente conecten con el aprendizaje. Gracias a que son en línea he llegado a más países latinoamericanos y a Estados Unidos… hemos crecido y siento que nos falta mucho más. Uno de los proyectos es hacer un libro de finanzas para niños y para que los padres se conviertan en sus mentores".

ES UNA GANADORA

La idea prosperó y a casi tres años de concretarla, Alicia fue acreedora al Premio Mujer Tec 2023 en la categoría de Emprendimiento. Dicho galardón se ha entregado por 10 años para reconocer a las mujeres que destacan profesionalmente en diversos ámbitos e impulsar el liderazgo de las mujeres latinoamericanas.

En esta décima primera edición se premiaron los logros más destacados en 10 categorías: #She4She, Arte y Gestión Cultura, Ciudadanía con perspectiva de género, Deporte y Gestión deportiva, Emprendimiento, Medioambiente, Ciencias, Salud y Bienestar, Poder transformador y Trayectoria.

"Este tipo de premios que impulsa el Tec de Monterrey nos permite visibilizar los logros de muchas mujeres. Es increíble cómo todas mis colegas y yo hemos luchado desde nuestra trinchera en cada área para ir cerrando esta brecha de género que definitivamente existe y es un problema que debemos de hacer notar y hacer algo hacer algo para eliminarla o reducirla", comentó la docente.

Pese al éxito de su idea, Alicia se enfrentó a diversos obstáculos. "Muchas veces nos enfrentamos a ese síndrome o barrera del impostor… muchas veces no te crees lo suficientemente buena para emprender o te dan un cumplido y no lo tomas, pero ahora soy una persona que si recibe un 'no' por respuesta hace todo lo posible por convertirlo en un 'sí'. Busco generar la oportunidad, o sea, no quedarme dormida y esperar a que alguien me dé las cosas. Quiero luchar por lo que quiero, por lo que me hace feliz y por lo que sé que me va a beneficiar. Entonces creo que es muy importante esa parte de tener voz para inspirar a más mujeres y a más niñas".

BRECHA DE GÉNERO AL EMPRENDER

Según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la tasa de emprendimiento masculina en México es cuatro por ciento mayor a la femenina. Además, las mujeres enfrentan mayores retos para crear y mantener una empresa.

Los motivos son muchos; no obstante, la OCDE destaca la baja disponibilidad de recursos financieros, un menor nivel de educación superior y los prejuicios y estigmas respecto a los roles de género que todavía prevalecen.

Otras estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2021 señalan que 99.5 % de las empresas dirigidas o creadas por mujeres son micronegocios, 78.4 por ciento son negocios informales y 60 % de los negocios de mujeres fueron creados por necesidad económica, es decir, ellas tienen más necesidad de emprender y lo hacen bajo esquemas informales.

Aunado a lo anterior, el acceso a financiamiento formal y capacitaciones sobre temas de administración, contabilidad y otros temas relacionados con el manejo de negocios también es bajo: solo 17 % de las mujeres pueden acceder a un crédito para iniciar su negocio y 16.5 % tiene acceso a capacitaciones para emprendedoras.

"La brecha de género en el ámbito emprendedor viene de la cultura. Cómo las personas fueron criadas con la idea de que emprender es un tabú. Por ejemplo, en el ciclo de cualquier mujer es normal decidir tener familia y tener hijos, lo que a veces significa hacer una pausa. Nosotras entramos al mundo laboral con un sueldo menor que el hombre... eso no lo digo yo, lo dicen estudios, entonces cuando decidimos tener familia también decidimos salirnos porque no hay flexibilidad. Yo tengo la oportunidad de trabajar aquí, ser docente y hacer lo que me gusta, entonces me toca transformar mi entorno con lo que sé hacer", declaró Alicia.

LIBERTAD FINANCIERA

Como lo mencionó Alicia, desde su trinchera impulsa y motiva a otras mujeres que tienen en mente emprender. "A mí me toca impulsar desde la educación financiera en niñas y niños. El empoderamiento de la mujer viene desde que saben administrar su dinero y saben qué hacer con el dinero para lograr sus metas y objetivo. También parte del empoderamiento es que las finanzas sanas sean parte del estilo de vida de una mujer y que desde chiquitas sepan cómo logarlo. De ahí nació Abaco, para que de adultos tengamos libertad financiera, desde ahí podemos transformar a nuestras niñas".

PANDEMIA, UN PARTEAGUAS

Abaco comenzó a la par de la pandemia de COVID-19, relató Alicia. "Creo que la pandemia fue ese parteaguas que hizo pivotear o repivotear el modelo de negocio de muchas empresas… soy profesora de Contabilidad y Finanzas y lo veo en casos de negocios con mis alumnos. Muchas mujeres aprovechamos esta oportunidad para reinventarnos, de hecho, Abaco surge casi casi en plena pandemia porque dije 'voy a emprender a través del internet y de la tecnología'. Creo que a muchos nos benefició y definitivamente aprendimos esa lección… todavía hay muchas oportunidades y mucho campo de acción".