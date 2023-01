Román Cepeda impulsa un gobierno ciudadano

Independientemente de las grandes obras y programas con fines de mejorar la infraestructura y por consecuente promover una ciudad cada vez más competitiva en el campo de las inversiones, el presidente de Torreón, Román Alberto Cepeda González, destacó la importancia que reviste la atención efectiva a la demanda de la gente, pues sólo así se logra la paz social y se mejora la relación sana en el tejido ciudadano.

Tras dar a conocer lo expuesto, el mandatario municipal destacó que se han girado indicaciones precisas a todos los funcionarios -servidores públicos-, para que mantengan la cercanía con la ciudadanía, principalmente en colonias de la periferia, pues sólo escuchando de manera directa a las personas se lograrán los resultados deseados.

Reconoció que puede ser que algunas personas no estén totalmente de acuerdo con las medidas adoptadas en el caso de los conductores de vehículos que tomaron alguna bebida embriagante; sin embargo, si tomamos en cuenta el promedio de accidentes, algunos con consecuencias lamentables, la opinión definitivamente debe ser otra.

Es cuestión de analizar y reflexionar en este tipo de temas, pues es mejor llegar a casa en algún vehículo que brinde el servicio de traslado, que enterar a la familia de un hecho que lamentar, consideró Román Alberto.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal--, tienen indicaciones de mostrar una postura de tolerancia cero ante tal situación, pues el objetivo es brindar seguridad y un descanso tranquilo al trabajador y a su familia.

"No puede ser posible que todavía haya gente que no respete el descanso de su vecino y hasta en horas de la madrugada, haga funcionar sus aparatos de sonido a todo volumen", eso ya no se va a permitir, advirtió Román Alberto, quien reconoció lo delicado del problema tomando en cuenta el elevado número de quejas que se reciben cada fin de semana, por este motivo.

De igual manera, se refirió a la falta de colaboración de la gente en el trabajo de limpieza de la ciudad, principalmente paseos públicos, como los bosques y la Alameda Zaragoza, para lo cual exhortó a la ciudadanía a que se sume en las acciones encaminadas a mejorar la ciudad, pues no cuesta nada buscar el cesto y tirar en él la basura, "la labor de mantener limpia la ciudad es de todos", apuntó.

Cepeda González habló también de los lotes baldíos que son usados como depósitos de basura, negocios, talleres, con hierba crecida que ocasiona la sobresaturación de todo tipo de roedores y en general, aseguró que se estará procediendo de manera efectiva en las acciones encaminadas a dar paz, seguridad y tranquilidad a las familias en sus casas y en todas partes.