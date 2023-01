Impugnan resolución en caso de negligencia

Carolina falleció a sus 12 años en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del IMSS en Torreón.

El deceso ocurrió el 10 de enero de 2022 y en su momento, sus padres interpusieron una denuncia ante la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resultara responsable por el probable delito de homicidio culposo por responsabilidad profesional, pues acusaban una presunta negligencia médica.

La menor tenía el diagnóstico de Leucemia linfoblástica aguda de células B y según su madre, Rocío Guadalupe Reyes Escobedo, supuestamente no recibió atención médica presencial en un fin de semana (sábado y domingo) tras presentar un cuadro infeccioso.

El relato de los hechos fue publicado por esta casa editora en mayo del año pasado bajo el título de "Le cortaron las alas antes de tiempo"; madre acusa al IMSS Torreón por negligencia médica.

En apego a la carpeta de investigación FED/COAH/TORR/0000068/2022, la FGR notificó la determinación a la familia el pasado 9 de enero de 2023. Señalaron que, agotada la investigación, el Ministerio Público no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación.

Las autoridades describieron que una vez realizado el estudio lógico jurídico, no se acreditó negligencia o mala práctica en la atención médica brindada a la menor, corroborándose lo anterior con el dictamen en medicina forense, mediante el cual se determinó que no se cuentan con antecedentes médicos científicos para determinar la existencia de falta de pericia, mala praxis y/o negligencia. En la resolución, se mencionó que fue decretado el sobreseimiento de dicha carpeta de investigación y en consecuencia el no ejercicio de la acción penal.

Inconformes con lo anterior, la familia de Carolina declaró que cuentan con un dictamen parcial externo, emitido por un especialista en Medicina Legal, en el que se encuentran supuestos elementos de responsabilidad. Por ello, presentaron una impugnación ante el juez oral penal federal y están en espera de una audiencia.

NO ACEPTARON INDEMNIZACIÓN

Rocío recordó que en su momento, el Seguro Social les informó que la queja había sido procedente desde el punto de vista médico y que se estableció una indemnización de 448 mil 100 pesos.

Según el dictamen del IMSS, si bien se constató que el servicio médico responsable de la paciente realizó debidamente el estudio de su caso y otorgó el tratamiento adecuado, de acuerdo a las guías vigentes nacionales e internacionales, en el fin de semana previo, dos días antes del deceso de Carolina, no se le realizó visita médica alguna, pese a su gravedad y las manifestaciones dolorosas que aquejaba.

"Indemnización que no aceptamos, porque ellos no nos garantizan que lo que le pasó a mi hija no le va a volver a pasar a nadie más, hubo responsabilidad médica, varias omisiones por parte de los médicos que estuvieron de guardia, e incluso falta de ética, porque médicos estuvieron indicando analgésico por teléfono.

Es gravísimo que no haya atención médica los fines de semana, ya que los niños que están pasando por una enfermedad como la de mi hija necesitan atención inmediata.

Pese a su diagnóstico, mi hija estaba muy positivo, con muchísimo ánimo, ella estaba respondiendo bien a las quimioterapias, incluso ella nunca dejó de comer, nunca tuvo vómito, nunca tuvo hemorragias, mareos, nada de eso. Ella bailaba, caminaba en su cuarto. Este tipo de negligencias no se pueden pasar por alto, si nos quedamos callados, no vamos a conseguir que haya un cambio".