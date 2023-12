Impacta en redes la dramática transformación de Kelly Clarkson tras su divorcio

Muchos no han podido ignorar el cambio físico que ha tenido la cantante Kelly Clarkson.

La artista, quien se convirtió en una estrella mundial tras ganar la primera temporada de American Idol, recientemente ha retomado su popularidad gracias a su propio programa Kelly Clarkson Show, en donde ha quedado evidenciado el drástico cambio en su figura.

Sus seguidores la han cuestionado constantemente respecto a qué ha hecho para lucir más delgada.

"¡¡Por favor comparte tus secretos!! ¡¡Qué estás haciendo para lucir tan increíble!!"; "Todas las estrellas están perdiendo toneladas de peso con las inyecciones de insulina que cuestan $900,00. Son los únicos que pueden permitírselo"; "No hay forma de que hayas perdido esta cantidad de peso con las gomitas que veo en publicidad, háznoslo saber", señalan algunos comentarios hechos por sus fans.

Cabe señalar que Kelly ha hablado a lo largo de su carrera sobre sus bajadas y subidas de peso, sin embargo, ella ha destacado su autoestima como lo más importante.

En una entrevista con People realizada años atrás, la artista mencionó que:

"En American Idol estaba muy delgada, pero era más grande que las otras chicas en el programa, por lo que la gente me decía cosas", dijo la intérprete de Never Again.

"Pero afortunadamente tengo mucha autoestima, así que tengo mucha confianza. Nunca tuve problemas con callar a la gente y decir: Si ya sabes, así soy. Está bien".

Cabe señalar que recientemente Kelly tuvo un polémico divorcio con Brandon Blackstock en marzo de 2022, luego de seis años de matrimonio y dos hijos.