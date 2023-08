ÁTICO

Incluir a toda la población en la selección de candidatos de ambas coaliciones lleva a distorsiones y manipulaciones.

Las dos coaliciones han diseñado un proceso de selección de candidatos que consiste en preguntar a toda la población a quién prefiere para encabezar la candidatura en la elección presidencial del 2024. No se hace así en otros países. Lo lógico es que cada coalición recabe solo la opinión de sus simpatizantes. El hecho de que en ambos casos participe toda la población y, más aún, los opositores, puede llevar a distorsiones y manipulaciones que se alejan mucho de las pretensiones de representatividad y democracia del proceso.

Según la encuesta de Buendía y Márquez publicada este miércoles, entre los que se identifican con Morena, el 47 por ciento prefiere a Claudia Sheinbaum frente al 19 que lo hace por Marcelo Ebrard. Siendo los morenistas el mayor porcentaje del electorado, 34 por ciento en esta encuesta, y los opositores sólo el 22, pesan más los morenistas en el resultado final. Por eso, en la encuesta, Claudia trae una ventaja relativamente amplia frente a Marcelo.

Entre los opositores pareciera ser Marcelo más atractivo que Claudia. Sin embargo, cuando en los careos se contrasta a Marcelo contra Xóchitl, a él no le va mejor que a Claudia. Una parte del votante opositor lo puede preferir frente a Claudia, pero no cuando se carea frente a Xóchitl.

El proceso es particularmente complicado en el caso del Frente Amplio. Este martes se descartó a uno de sus cuatro aspirantes. Se hizo a partir de dos encuestas, una telefónica y otra en vivienda. En la primera, que abarcó más a las clases medias, Xóchitl obtuvo una ventaja de 51 por ciento frente al 17 de Beatriz Paredes. En la de vivienda ambas se encuentran parejas.

En principio no debería haber una diferencia tan amplia entre ambos tipos de encuesta, pero la telefónica le llegó más a la clase media y la de vivienda a los seguidores de Morena, que son como un tercio de la población. A ellos, la señora Xóchitl no les cae nada bien. AMLO no ha gastado su saliva en vano.

Siendo tantos los morenistas, pueden terminar por pesar mucho en la selección del candidato del Frente. Si bien en la encuesta en vivienda están empatadas Paredes y Xóchitl, cuando se contrasta a los posibles candidatos, los del Frente Amplio contra Claudia o Marcelo, a Xóchitl le va mucho mejor que a la priista.

El siguiente paso en la selección de candidato del Frente será una elección directa entre quienes se registraron, que valdrá el 50 por ciento del resultado total. Es un universo pequeño, parte del cual puede estar manipulado por las estructuras partidistas, incluidas quizás las de Morena. Los morenistas podrían votar por Paredes y quitarle apoyo a Xóchitl.

Las primarias en Argentina, obligatorias para los partidos y ciudadanía, son el ejemplo opuesto. El ciudadano tiene un voto y lo usa para el candidato de la fuerza política con la que simpatiza. Hay reglas claras y es un proceso organizado por el Estado.

Elegir por encuestas tiene otros dos problemas serios. Primero, pueden fallar en reconocer las verdaderas preferencias del electorado, como pasó en las encuestas argentinas previas a la elección primaria del pasado domingo. El sorpresivo ganador, Javier Milei, tenía 24.5 por ciento de preferencias en la encuesta que menos lo subestimó y 13.8 en la que más. Alcanzó el 30 por ciento de los votos. Segundo, al ser un procedimiento estadístico, las encuestas tienen un margen de error. Si los resultados finales quedan dentro de este margen, no se sabe quién ganó. En una elección con urnas hay siempre un ganador claro.

En los esfuerzos para construir nuestra democracia poco se hizo para hacerla obligatoria en los partidos. La presión para hacerlo está ahí, por eso estamos en esta simulación de elección de candidatos, donde además la elección dependerá de encuestas en las cuales los opositores influyen en la selección de candidatos de la otra coalición. Ilógico.