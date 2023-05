Ignoran conocer el contenido de los nuevos libros de texto

El secretario de Educación de Coahuila, Francisco Saracho Navarro dijo que hasta ahora la SEP federal no les ha hecho llegar el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos que se implementarán en las escuelas del país como parte de la transición a la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Esta reforma educativa fue propuesta por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"El presidente anunció la cantidad de libros de texto que van a distribuirse, hasta esa fecha nosotros no tenemos el contenido, no nos han hecho llegar el contenido de los próximos libros de texto", apuntó.

Comentó que en el país ha habido opiniones diversas por parte de editorialistas, articulistas y expertos pero que ellos no pueden emitir una postura oficial hasta que no conozcan el contenido de los ejemplares.

Por su parte, el subsecretario de Educación Básica del estado, Jorge Alberto Salcido Portillo comentó que "primero los queremos ver para poder opinar. No nos han mandado todavía, estamos en espera de que nos manden, la Conaliteg que es la que los elabora, la que los distribuye, no sé qué tendrán a nivel nacional, algo, pero todavía no tenemos ninguno en existencia".

El pasado lunes 15 de mayo, durante la celebración por el Día del Maestro y la Maestra, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo al magisterio nacional, así como a madres y padres de familia, que 115 millones 343 mil ejemplares de libros de texto gratuitos están en proceso de elaboración para preescolar, primaria, secundaria, al igual que libros para docentes, títulos especiales y complementarios.

"Los contenidos de los libros de texto corresponden a la nueva realidad del país y del mundo, y tienen una orientación científica y humanística", subrayó.

Es importante mencionar que el nuevo ciclo escolar 2023-2024 tentativamente dará inicio en agosto de este año, aunque falta que la Secretaría de Educación Pública federal haga público el calendario aplicable en todo el país, para la educación preescolar, primaria, secundaria de enseñanza pública y privada.

En su momento, padres de familia, maestros, especialistas investigadores en temas de educación y sociedad civil organizada, pidieron a la Federación conocer el estado que guardaban los nuevos libros de texto y que se explicara el por qué no se había convocado a las entidades y diversos actores a participar.

También solicitaron que se informara sobre el Proceso Pedagógico que siguieron para llegar hasta la presentación de los libros, puntualizaron el marco curricular, la planeación pedagógica y los materiales de apoyo.

Foro

A inicios de este mes, hubo un foro de 'La Nueva Escuela Mexicana':

* Este foro se realizó en la región lagunera por parte de la Sección 35 del SNTE.

* Se buscó analizar y reflexionar de manera colectiva sobre los nuevos planes y programas de estudio de educación básica, los libros de texto gratuito y los materiales educativos.