Ignora alto y protagoniza colisión Alcantarilla, causante de daños

El conductor de un vehículo que transitaba por la zona industrial ignoró la señalética que le marcaba el alto y colisionó contra otro automóvil.

De acuerdo al reporte de la llamada recibida al número de Bomberos estación Colón, los hechos sucedieron a las 17:45 horas del domingo, cuando Candelario de 52 años de edad, conductor de un vehículo marca Chevrolet tipo Corsica, modelo 94, color azul, con placas del estado de Coahuila, circulaba sobre la Antonio Dueñes Orozco, vialidad donde no llevaba la preferencia, así que al no hacer el alto correspondiente, terminó impactándose sobre la avenida Adolfo Aymes contra una unidad marca Kia, modelo 2020, color gris y placas del estado de Durango, conducida por quien dijo llamarse Lizbeth Vázquez Talamantes.Al lugar arribaron los paramédicos de la Cruz Roja de Torreón, para brindar apoyo en las lesiones leves que sufrió la conductora, sin ameritar el traslado a un hospital, mientras que el hombre, quien fue identificado como responsable del accidente, no sufrió de ninguna lesión.

utomovilistas, ciclistas y motociclistas continuamente sufren de averías en los neumáticos de sus vehículos tras circular sobre la calle Valdés Carrillo y esquina con avenida Presidente Carranza en el Centro de Torreón, así lo aseguran los comerciantes que se ubican en la zona debido a que son testigos de que diariamente algún neumático resulta dañado por la alcantarilla. Argumentan que a simple vista resaltan los imperfectos del material, uno de ellos es que se encuentran algunas partes sin soldar, lo que causa que los conductores caigan en los huecos y sean ponchadas las llantas de su unidad. Derivado de los daños materiales, se añaden los daños económicos por las reparaciones, así que piden que atiendan esta problemática las autoridades competentes, ya que además de los conductores, también hay peatones que han sufrido de caídas, debido a que no suelen percatarse de los orificios que tiene y se llegan a fracturar alguna parte de su cuerpo.