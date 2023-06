Iglesia católica llama a respetar libertad religiosa por instalación de nacimientos

La Iglesia católica hizo un llamado a los ministros de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) a realizar una ponderación adecuada y a su vez, respetar la libertad religiosa luego de la polémica suscitada sobre la instalación de nacimientos en edificios públicos.

Reiteraron que los servidores públicos también tienen derecho a profesar una fe, y que esto implica también la tolerancia. El clero recuerda que un "estado laico, la fe tiene que ser personal, pero no privada".

En su editorial Desde la fe, retoman el tema del proyecto de sentencia que se enlistó para el próximo 14 de junio, el cual dará respuesta al amparo a una persona que se sintió agraviada por un nacimiento en un edificio público del ayuntamiento, en el estado de Yucatán, dicha imagen se podía observar la figura de la sagrada familia.

La iglesia tiene la preocupación en algunos detalles, el primero que buscan amparar un sentimiento "la presentación de símbolos religiosos es algo cotidiano en las sociedades, ya sea en aquellas en las cuales hay una fe mayoritaria", reiteran.

También reflexionan, que una persona se sienta agredida por una manifestación religiosa, nos llevará cada vez más a una "sociedad intolerante, en lugar de promover la tolerancia y el respeto". enfatiza.

El segundo punto que cuestiona es la manifestación cultural de la religión, ya el pasar el escrutinio constitucional para evaluar si viola el estado laico, para el clero puede considerarse una violación a la libertad de religión de quienes no comparten la misma ideología religiosa.

Por último, el origen del amparo es la representación de un nacimiento, el clero hace hincapié sobre la evaluación del daño no demostrado, ya que debe tener una perspectiva objetiva. La editorial cuestiona " sí cualquier manifestación pública religiosa es potencialmente agresiva para quien no comparte la misma fe, en lugar de centrarse en el cristianismo como el ofensor de quienes no lo comparten."