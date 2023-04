Identifican cadáver hallado en lecho seco de Río Nazas

En las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) fue identificado el hombre localizado sin vida la tarde del pasado domingo en terrenos del lecho seco del Río Nazas.

El ahora fallecido fue identificado por sus familiares como quien en vida respondía al nombre de Javier Atayde Arreola de 66 años de edad, con domicilio en la colonia Vista Hermosa de Torreón.

Los resultados de la práctica de la necropsia de rigor revelaron que Javier murió a consecuencia de una anoxemia por tromboembolia cardiólogo pulmonar, es decir, por causas naturales.

Su cuerpo fue localizado alrededor de las 20:00 horas de la tarde del domingo en el lecho seco del río Nazas, justo entre unas piedras.

Los primeros en arribar al lugar fueron agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

A simple vista al cuerpo del fallecido no le apreciaron huellas de violencia y como entre sus pertenencias no portaba alguna documentación oficial fue trasladado al Semefo en calidad de no identificado hasta que sus familiares acudieron a reclamar el cuerpo, que les fue entregado para los servicios funerarios.