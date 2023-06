Identifican a maestros 'aviadores' en primera revisión de 5 mil centros educativos en Durango

La Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) dio a conocer los primeros hallazgos de la "Estrategia de combate a los aviadores", que puso en marcha en la capital del estado y en la región lagunera. En un inicio, se hizo una inspección en 5 mil centros educativos de la entidad y se identificó a mil 400 personas que no estaban ubicadas.

Se inició con la revisión de 547 casos, de los cuales, 349 fueron de la ciudad de Durango y 198 de La Laguna. A todos ellos se les suspendió el pago electrónico y se les cambió a pago con cheque, a fin de que acudieran personalmente a las oficinas educativas y justificaran su permanencia en la SEED. Tenían que explicar dónde trabajan, qué funciones tienen y para quién laboran.

El titular de la SEED, José Guillermo Adame Calderón, informó que el operativo en la Comarca Lagunera en su primera etapa, dejó como resultado a 9 personas "aviadoras" (que cobraban sin trabajar) y 12 trabajadores que pasarán a una segunda etapa de verificación.

DEFUNCIONES Y CÉDULA FALSA

Además, cuatro defunciones (1 en investigación y 3 en regularización) y cuatro jubilaciones. De las 198 personas no ubicadas, 169 pudieron justificar su permanencia. En esta región también se detectó una cédula falsa, robo de cheques por personal de Recaudación-Educación y 3 denuncias por venta de plazas (una orden de aprehensión).

En Durango capital, los hallazgos fueron los siguientes: se identificaron 50 interinatos y permisos no aplicados, 31 personas no ubicadas no se presentaron a justificar su permanencia y recoger su cheque y se detectaron otras 17 personas en la Casa del Jubilado, que ya no deberían estar en servicio.

Fueron 42 personas las que justificaron su permanencia y 8 trabajadores en juicio laboral (dos reinstalaciones y seis bajas por exceso de faltas).

También se encontró que familiares estaban cobrando por un trabajador que ya había fallecido, por lo que se está analizando la situación para resarcir el monto, así como el de otras dos personas que se localizaron en el extranjero, una incapacidad sin justificar y otro trabajador que no comprobó su espacio.

Además de estos hallazgos, hubo otras 7 personas que se presentaron a cobrar, pero no lograron demostrar su permanencia. En este municipio de Durango hay 189 trabajadores de la educación que pasaron a una segunda etapa de revisión.

Adame Calderón, mencionó que se encontraron situaciones penosas, pero que se tuvo que proceder a realizar denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, tanto en Durango como La Laguna. "Nuestra intención es transformar la imagen de los trabajadores de la educación y rescatar los propios servicios en beneficio del personal y los estudiantes", concluyó.