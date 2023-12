Ibero Transforma

Escritura terapéutica para despedir y recibir el año

La escritura terapéutica es aquella en la que la expresión escrita surge como herramienta de apoyo para desahogar pensamientos y emociones que a veces no son fáciles de transmitir a través de la expresión verbal. El fin de año es una época que nos invita a reflexionar en lo experimentado durante el año que termina y proyectar lo que deseamos vivir en el siguiente y en este sentido, hacer un ejercicio de escritura terapéutica es una excelente manera de darnos autocuidado y tener una mirada hacia nosotros mismos que nos lleve al autoconocimiento.

Para llevar a cabo este ejercicio personal puede servir de apoyo echar un vistazo a fotografías, música y todo aquello que nos lleve a entrar en un momento de reflexión y meditación sobre lo vivido durante el año. Se trata de regalarnos un tiempo para rescatar los acontecimientos más importantes, traerlos al presente y escribir sobre ellos para, con una mirada amplia y profunda, sentir y valorar las emociones, sentimientos, retos y aprendizajes de cada una de las experiencias vividas. Esta remembranza puede traernos al presente dolor, angustia, así como momentos de alegría, satisfacción y gozo e incluso aquellos pasajes en los cuales la lucha, el cansancio o el desgano se hicieron presentes. La vida está llena de éstos y más matices.

Para comenzar a escribir puede ser útil hacerse preguntas detonadoras, por ejemplo: ¿cómo ha sido este 2023 para mí?, ¿cuáles son los momentos más importantes que viví y por qué son tan importantes?, ¿cuáles son los principales retos y dificultades a los que me enfrenté?, ¿cuáles momentos del año me inspiran a dar gracias, a sentir gratitud y por qué?, ¿cuáles han sido los mayores aprendizajes que obtuve este año?, ¿qué cosas nuevas he aprendido?, ¿cuáles han sido los momentos más felices que viví este año?, ¿qué quiero soltar este año, dejar ir, dejar atrás para entrar al siguiente con más ligereza?, ¿qué quiero mantener y tener presente en el siguiente año?.

Respecto a lo que deseamos materializar en el siguiente año podemos comenzar a escribir utilizando algunas frases como:

Me gustaría que el año 2024 fuera…

Lo más importante para mí en este nuevo año es…

Me gustaría en este año aprender a…

Los retos, metas y objetivos que quiero superar y alcanzar en este año son…

Me gustaría en este 2024 darme oportunidad de disfrutar de…

Lo que más me ayudaría en este año que inicia es…

Las anteriores son sólo algunas sugerencias para comenzar a escribir. Es válido cambiar las preguntas y frases, y puede llevarle más tiempo escribir sobre algunos temas que sobre otros. Se trata de una conversación con uno mismo y por lo tanto se adapta a lo que cada quién desea expresar. En ocasiones la rutina, el cumplimiento de las responsabilidades, obligaciones y compromisos nos conducen a vivir casi de forma automática. Por lo tanto, es valioso hacer una pausa, recordar lo vivido y hacer una revisión, un inventario personal que nos dé la pauta para crear una vida significativa a la medida propia.

¡Feliz año nuevo 2024!

[email protected]