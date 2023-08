Ibero Transforma

¿MÉXICO SE ENCUENTRA EN UN CONFLICTO ARMADO NO INTERNACIONAL?

Cuando se discute sobre la situación actual de enfrentamientos en México, existen aseveraciones que aseguran que el país no se encuentra en un contexto de conflicto armado, mientras que otros organismos internacionales han establecido que México se encuentra en un Conflicto Armado no Internacional (CANI).

Para ello, es importante en primer lugar saber qué es un CANI, el cual es considerado como "enfrentamientos armados prolongados que ocurren entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados o entre estos grupos, que surgen en el territorio de un estado", regulados por el Derecho Internacional Humanitario.

Para considerar a un conflicto armado como no internacional debe de cumplir 2 requisitos. En primer lugar, el conflicto debe de alcanzar un nivel mínimo de intensidad, en el cual los conflictos requieran no solamente el uso de la policía local o federal, sino también el uso de la fuerza militar para controlar los ataques de alguno de los grupos. Y, en segundo lugar, que las fuerzas armadas organizadas que se encuentren en un conflicto deben ser consideradas como partes, y que deben tener una estructura y un modus operando que les permita llevar a cabo operaciones de índole militar.

Entonces, ¿México se encuentra en un CANI?

México incurre en los requisitos mencionados anteriormente, ha sido monitoreado durante más de 10 años por la base de datos de Conflicto Armados del IISS (Instituto Internacional de Estudios Estratégicos). Esto basado en la existencia de cárteles criminales como una amenaza a los ciudadanos, además del uso del ejército nacional en las calles y no hay datos de que pretendan regresarlos a los cuarteles. Además de tomar en consideración que la gente asesinada supera la cantidad de 200,000 personas según las cifras oficiales. Y por otro lado, los grupos armados tienen una estructura y un modus operandi definido. La base de la estructura de las pirámides de los cárteles son los narcomenudistas. Está conformado por los sicarios, quienes formaban parte de la policía o el ejército. Así como por los financieros y los líderes o capos. Cumpliéndose de esta manera también el segundo requisito, dejando en claro que México se encuentra en un CANI, a pesar de que el Estado intente negarlo.

Al reconocer la existencia de una CANI, la aplicabilidad de los Derechos Humanos cambia, toda vez que esta figura brinda la oportunidad de suspender garantías pero no por más de 6 meses. Esto no ha sucedido en el Estado Mexicano, y sería importante aplicarlo pues existe una serie de derecho catalogados como núcleo inderogable que no podrían verse afectado, tales como el derecho a la vida, integridad personal, personalidad jurídico, entre otros. Esto conllevaría a que los enfrentamientos bajo el derecho de guerras, se llevaran bajo ciertas reglas y principios, en determinados espacios y momentos. Sin embargo la falta de reconocimiento por parte del Estado para evitar reconocer también el estado fallido en el que nos encontramos, ha generado que sea una guerra abierta donde los más afectados somos los civiles.

