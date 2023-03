Humza Yousaf es elegido como primer ministro de Escocia

El líder del independentista Partido Nacional Escocés (SNP), Humza Yousaf, ha sido elegido por el Parlamento regional como nuevo jefe del Gobierno de Escocia, donde reemplaza a Nicola Sturgeon.

Tras alcanzar el apoyo de la mayoría absoluta, con 71 diputados, gracias al pacto del SNP con los Verdes, Yousaf, de madre keniana y padre paquistaní, se convierte en el primer ministro principal de Escocia de una minoría étnica, tras haber sido elegido la víspera nuevo líder de su partido en unas reñidas elecciones primarias.

Su elección se daba por descontada toda vez que los Verdes, que sostienen la coalición de Gobierno con el SNP, ya habían anunciado que lo apoyarían, algo que no estaba tan claro si la vencedora de las primarias nacionalistas hubiese sido su rival, Kate Forbes.

De 37 años, Yousaf puso su propia experiencia vital como ejemplo en sus primeras palabras al Parlamento autónomo una vez votado como nuevo ministro principal.

Relató que tras los atentados del 11-S en Estados Unidos, en 2001, "perdió la cuenta" de cuántas veces se cuestionaba su lealtad a Escocia, por su religión musulmana y su condición de hijo de inmigrantes.

"Pasar de aquello a dirigir ahora este país espero que mande un mensaje para cualquiera que sienta que no pertenece aquí. No importa tu género, tu origen, tu sexualidad... Escocia es tu hogar, no dejes a nadie decirte que no perteneces", dijo.

Tras agradecer el legado de Sturgeon, sobre quien había sido previamente muy elogioso, se comprometió a "luchar sin descanso por la independencia" ya que considera, al igual que la mayoría del Parlamento, que solo podrá "conseguir sus prioridades" como país independiente del Reino Unido.

Pese a todo, extendió la mano al resto de partido unionistas representados en el Legislativo y se abrió asimismo a cooperar con el Gobierno central.

"Quiero hacer una promesa: nunca olvidaré que soy ministro principal para todos los escoceses, al margen de por quién votaron", señaló.

Yousaf jurará su cargo este miércoles, antes de anunciar el jueves la composición de su gabinete, que previsiblemente tendrá numerosos cambios respecto al de Sturgeon