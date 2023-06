Hugo Sánchez se siente decepcionado de los directivos de la Federación Mexicana de Futbol

Hugo Sánchez llegó a la Selección Mexicana, en 2006, con el objetivo completar el ciclo mundialista rumbo a Sudáfrica 2010, pero los entonces directivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no le permitieron llegar ni al año y medio como seleccionador nacional.

Luego de 15 años, la decisión de cesarlo sigue causando estragos en la mente del, considerado por muchos, mejor futbolista mexicano de la historia.

El Pentapichichi reveló que siente frustración porque los dirigentes del balompié nacional no le han permitido compartir lo que aprendió durante su extensa y exitosa trayectoria en el futbol de Europa.

"Me decepciona que no se me saque provecho como director técnico [porque] podría haber estado en la Selección Nacional y sacarme provecho, por lo que había dicho que en tres sesiones de Mundiales podría haber mostrado mi capacidad para ser campeones del mundo y muchos directivos, casi todos, creyeron que estaba loco", señaló con desilusión.

El canterano de Pumas también declaró que en México parece que no se quiere crecer ni mejorar, ya que los dueños del balón "no han tenido idea" de cómo beneficiarse de todo lo que él ha vivido y conocido y por lo que podría ser de ayuda para asesorar a la cúpula de la FMF.

Hugo Sánchez todavía sueña con volver a dirigir a la Selección Mexicana, pero hasta el momento los directivos no han "comprado" su proyecto, en el que no deja de confiar.