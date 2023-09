Huérfanos por meningitis, sin respuesta de beca

De los 81 huérfanos que dejó la meningitis en Durango, 73 son menores de edad y se les tramitó la beca del Gobierno Federal, pero no ha habido respuesta para la mayoría de ellos.

Dio a conocer lo anterior el coordinador de Atención Especial a Víctimas de meningitis, David Payán, quien refirió que desde diciembre fueron registrados los pequeños y no se les ha dado una razón concreta por lo que no se sabe si la lentitud es por el procedimiento burocrático o porque no hay recurso.

"Sí tenemos el registro al menos de que ya empezó a bajar, eso ya es aliciente porque hace un mes no teníamos, no teníamos ni siquiera una familia. Hoy tenemos dos atendidas y esperemos que en lo subsecuente empiece a bajar el recurso para los 71 que faltan", indicó.

Comentó que ha sido lento y se ha estado en comunicación con la Secretaría de Bienestar y se reconoce que lo más importante ya se logró, ya que se obtuvo el registro.

Precisó que las becas son para los niños en condición de orfandad independientemente de lo que avance en la parte jurídica y de que los hospitales paguen la reparación del daño.