Hoy, fecha límite para aplicar vacunas antiCOVID para niños en Coahuila

Este martes 28 de febrero es la fecha límite para que el gobierno de Coahuila aplique el 100 por ciento de las 40 mil 320 dosis pediátricas de Pfizer que les entregó la Federación a través del Ejército Mexicano y de la Secretaría del Bienestar para niños y niñas de 5 a 11 años. Las vacunas se distribuyeron en su momento a las ocho Jurisdicciones Sanitarias de la entidad.

A La Laguna, se enviaron 11 mil 080 biológicos; fueron 9 mil 180 para Torreón (Jurisdicción Sanitaria No. 6) y mil 900 para Francisco I. Madero (Jurisdicción Sanitaria No. 7).

El secretario de Salud del estado, Roberto Bernal Gómez, aseguró que Coahuila tiene la capacidad de administrar la totalidad de los biológicos, por lo que no habrá necesidad de proceder a la destrucción de vacunas caducadas.

"Nosotros no sabemos hacer eso (destruir vacunas), nosotros trabajamos y las ponemos y nos van a faltar… las vamos a poner, no se preocupen, cuando hay necesidad de trabajar, nosotros trabajamos y lo hacemos muy bien, ya lo hemos demostrado en varias ocasiones. Mañana (hoy) deben estar puestas todas", dijo. Bernal Gómez insistió en que la Secretaría de Salud del estado no es quien se encarga de la custodia de las vacunas sino el Ejército Mexicano y la Secretaría del Bienestar.

CAMPAÑA E INSTRUCCIÓN

Fue a mediados de este mes que las autoridades estatales anunciaron una campaña masiva de vacunación antiCOVID para el rango de los 5 a 11 años de edad.

La instrucción fue iniciar o completar esquemas y aplicar la tercera dosis de refuerzo a niños y niñas, siempre y cuando hayan pasado cuatro meses desde su última dosis.

Para acelerar la inoculación, se enviaron brigadas de salud a las escuelas y las dosis se aplican siempre y cuando haya consentimiento de los padres, madres de familia y tutores.

Ayer, se informó que en los últimos 7 días, en Coahuila se habían aplicado 24 mil 909 dosis pediátricas. De ellas, 8 mil 402 dosis se aplicaron en Torreón y mil 830 dosis en Francisco I. Madero.