Hoy abrirá una arteria del Paso Villa Florida en la carretera Torreón-San Pedro

Este sábado se abrirá a la circulación una arteria del Paso Vial Villa Florida en la carretera Torreón-San Pedro, pues la vialidad se encuentra lista para que los vehículos se desplacen con seguridad.

Se trata de la circulación de norte a sur, es decir, quienes circulan por la carretera Torreón-San Pedro hacia bulevar Independencia ya podrán hacerlo de manera continua porque el tramo quedará liberado.

Juan Adolfo von Bertrab Saracho, director de Obras Públicas, informó que anoche se concluirían los últimos trabajos de pintura vial y otros detalles menores.

"Lo demás permanecerá cerrado, la que viene del sur hacia Villa Florida y el retorno, todavía, yo creo no más de una semana, el motivo es que estamos acabando con las adecuaciones peatonales", comentó, "no queremos abrir al tráfico si no le estamos dando la mayor seguridad al peatón, sobre todo nos faltan unos barandales para poder pasar el canal de riego, que antes pasaban por la carpeta asfáltica, con el peligro que eso significaba, hoy les estamos haciendo una banqueta protegida por barandal".

El funcionario dijo que ayer se realizaron supervisiones en el área con personal de la Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana, para tener todo listo y en condiciones de abrir mañana alrededor de las 6:00 horas.

"Podrán utilizar únicamente el carril que va de zona norte con dirección a los centros comerciales, o lateral del periférico", dijo. Consideró que se tiene que ir acción por acción para que la gente vaya tomando sus debidas precauciones en el paso Villa Florida e ir reabriendo las vialidades.

La señalización y los agentes de vialidad van a continuar en el lugar, pues mencionó que no es una obra terminada, solo se está abriendo el paso precisamente para seguir con los trabajos donde se hizo la vía alterna.

AVANCES Y PLANES

Von Bertrab Saracho dijo que se lleva un 60 por ciento en los trabajos en la obra, pues ya está por llegar la fresadora para poder reciclar el pavimento y seguir adelante con los trabajos de recarpeteo. Indicó que falta una carpeta de 5 centímetros, ya que deben ser 10 en total de acuerdo a la norma y tiene 5 centímetros actualmente, pero se concluirán, posiblemente, de manera nocturna.

Dijo que, en próximas semanas y conforme avance la obra, se irán abriendo más líneas de tráfico para que quede totalmente abierta la circulación en el Paso Vial Villa Florida.