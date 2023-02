¡Honran el poder femenino! Martha Claudia da más detalles sobre el filme Maquíllame otra vez

Martha Claudia Moreno celebra que la película, Maquíllame otra vez, haya llegado a los cines con el objetivo de divertir a las personas, pero también de ayudarlas a comprender situaciones complicadas del día a día, y sanarlas.

“Dicen que los tiempos de Dios son perfectos y aquí está ya la película. Estoy festejando, siempre que una película llegue a ser exhibida es un gran éxito para la comunidad cinematográfica, sin duda alguna.

“Es una película para pasarla bien, para sanar; es una cinta de reconciliación, de honrar el oficio de las maquillistas, de honrar al poder femenino y este poder que tenemos también las mujeres de sobreponernos y de transmutar la desgracia en fortaleza y eso es bien importante ahora con todo lo que hemos pasado a nivel mundial”, dijo la actriz quien comparte créditos con Ilse Salas, Regina Blandón y Paulina Gaytán en este proyecto.

De acuerdo con la actriz de películas como El cumple de la abuela y Soy tu fan, Maquíllame otra vez también gira en torno a las relaciones destructivas en todos los ámbitos.

“Las relaciones tóxicas son una práctica normalizada de generación en generación, es importante que ahora se abra esa ventana para reflexionar y entender que las relaciones tóxicas no están bien ni mal, simplemente han sido un proceso social y que, efectivamente, permean todas las relaciones... laborales, amistosas, familiares, románticas.

(FOTO: ESPECIAL)

“Entonces, lo importante es poder observarlas, reflexionar y estar dispuestos a crear nuevos paradigmas y distintas maneras de relacionarnos y esta película toca este tema de una manera muy linda. A nadie nos gustan las charlas incómodas, pero son importantes para poder transformarnos”.

Martha Claudia se sinceró y aceptó que ella también ha sido “tóxica” en varios momentos de su vida.

“Claro. Todas las personas somos abusivas y abusadores. Somos complejos porque replicamos muchas cosas que hemos aprendido. Les repito, el problema no es ser tóxico, el tema es trascenderlo, darse cuenta de lo que estamos haciendo y cambiar para bien”.

En la trama de Maquíllame otra vez, dirigida por Guillermo Calderón, Martha Claudia encarna a “Sonia”.

“Es una mujer que viene de la contracultura, es de esas mujeres de los ochenta que fueron un poco más liberales y que vivieron otras experiencias de las mujeres tradicionales. Es relajada, libre y ejerce su ser mujer de una manera más plena”.

Moreno dio a conocer que tanto ella como Ilse, Paulina y Regina son mujeres fuertes, que han luchado por sus derechos y no se han dejado amedrentar.

“Estamos en una etapa donde todas las mujeres vamos teniendo presencia más acertada y poderosa en diversos sitios”.

Por otro lado, la artista informó que lleva más de 30 años de carrera, tiempo en el que ha tenido bastantes aciertos, pero también se ha tropezado.

“Ha sido una trayectoria larga. Empecé haciendo teatro. Para mí, todos los personajes que he hecho han sido importantes porque me han ido abriendo camino; es lindo que la gente se sienta representada en una mujer como yo.

“A nivel personaje todo ha sido muy gozoso. Los retos han sido a nivel de vida, elegir la vida de ser actriz es compleja. Nosotros siempre estamos empezando otra vez, vivimos en incertidumbre y eso trae consecuencias como mucho estrés. Los actores no somos sujetos a crédito, pero no me arrepiento de nada”.

Por último, Martha Claudia Moreno dijo que espera venir a la Comarca Lagunera a comer uno sus suculentos platillos.

“Quiero que me lleven a Torreón. Feliz de ir a comer gorditas. Tengo una amiga que es de allá y siempre le digo que cuando venga a la Ciudad de México