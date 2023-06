Hombre localiza a su padre en estado putrefacto; no respondía desde el Día del Padre

Al no recibir respuesta de su padre, de las llamadas hechas durante el Día del Padre, un hombre que se encontraba fuera de Coahuila, decidió viajar al domicilio de su progenitor en Saltillo, donde lo localizó sin vida y en estado de putrefacción.

Fue alrededor de las 10:30 de la mañana que se generó el reporte de persona sin vida en un comercio ubicado en la Avenida Antonio Cárdenas de la colonia Brisas Poniente.

El hombre fue identificado como Vidal Segundo González Gámez de 76 años de edad, quien fue localizado en estado de descomposición.

Su hijo dijo a las autoridades que al no responder a las llamadas, decidió viajar a Saltillo. (EL SIGLO COAHUILA)

Al lugar acudió Policía Preventiva Municipal Saltillo, así como personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado (FGE) a realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo a su hijo Edwin Said de 50 años de edad, fue el domingo 11 de junio que habló con el ahora occiso a través de una llamada telefónica, no obstante, la siguiente semana, en el Día del Padre 18 de junio, intenta de nuevo comunicarse con él, pero ya no responde.

Por lo anterior, al día siguiente le pidió apoyo a una vecina de nombre Deisy para conocer sobre su paradero, no obstante, ésta le manifiesto que aunque había acudido al domicilio y le tocó varias veces, nunca abrió la puerta.

El cuerpo fue localizado en la cama en estado de descomposición. (EL SIGLO COAHUILA)

Por lo anterior, el hijo del occiso, quien se encontraba en Colima, lugar donde reside, decide trasladarse a Saltillo.

No obstante, al llegar al domicilio antes mencionado e ingresar, encontró a su padre sobre la cama en estado de descomposición, por lo que de inmediato habla al sistema de emergencias 911.

El cuerpo fue trasladado a la unidad del Servicio Médico Forense (Semefo) para practicársele la necropsia correspondiente.

