Hombre de Monclova pierde todo en un día

Un hombre en un solo día perdió su familia, su casa, su salud y hasta su libertad; cuando regresó de un viaje de trabajo encontró su vivienda sin muebles y sin su pareja sentimental y ni el bebé que ambos procrearon. Cuando fue a hablar con la madre de su hijo, ésta y su actual pareja lo golpearon y fracturaron el cráneo y una costilla, y luego fue detenido por la policía.

Carlos Armando Zertuche Garza, trailero de profesión, inició una relación sentimental con una mujer que se había separado de su marido. Vivió dos años con ella y procreó a un bebé, explicó su hermano Antonio Federico.

Carlos, de oficio camionero, salió del Monclova con un cargamento de mercancía que tenía que entregar en otra parte del país. Cuando regresó a su hogar lo encontró vacío.

No estaban los muebles que había comprado, no localizó a su pareja sentimental ni al hijo de ambos. Buscó apoyo con su familia por teléfono a quien ahora es su ex mujer, Gabriela.

Antonio indicó que su ex cuñada le dijo a Carlos que fuera a hablar con ella en casa del papá de ella. En el sitio fue recibido por la mujer y su exesposo, con quien se reconcilió y volvió con él; juntos y usando un bate de beisbol lo golpearon en cabeza y cuerpo.

El padre de Gabriela salió para detener la agresión y Carlos se escudó en él para no recibir más golpes, indicó Antonio. Pero llegó la policía y la mujer se metió a su casa y dejó a su padre y al papá de su bebé en la calle, donde los agentes los arrestaron.

“En la celda mi hermano convulsionó y lo llevaron a la Cruz Roja. Los rayos X y los ultrasonidos mostraron que tiene una fisura en el cráneo (un traumatismo craneoencefálico) y de una costilla” indicó el entrevistado.

Los médicos le dijeron que si no recibe tratamiento inmediato está en riesgo de sufrir secuelas que podrían matarlo, por lo que exige que se aplique la ley contra Gabriela y su esposo, y que se les castigue con cárcel, no con dinero ni reparación del daño, porque existe el peligro de reacciones futuras.