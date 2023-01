Hombre abandona a su familia para irse a vivir con lobos por siete años

Las leyendas a cerca de los hombres lobo para algunas personas es cierta, mientras que para otros solo es un mito, sin embargo, Shaun Ellis de 58 años lo hizo realidad. En 2003 el hombre habría dejado a su esposa y a sus cinco hijos para convivir por 7 años entre lobos, convirtiéndose en el líder de la manada.De acuerdo con el diario El Clarín, Shaun Ellis desde niño sintió gran atracción por los lobos desde que vio a uno por primera vez en un zoológico de Inglaterra, por lo que comenzó a estudiar acerca de ellos hasta adentrarse en el tema.

Aunque decidió retomar su vida de manera normal, el amor que sentía por los lobos nunca desapareció, al contrario, era cada vez más fuerte. Shaun se convirtió en soldado de las fuerzas especiales de Gran Bretaña, y cada vez que podía, iba al bosque de noche para grabar vídeos de los animales, lo cual le causaba gran satisfacción.

Años después, el hombre contrajo matrimonio y formo una familia, sin embargo, le dedicaba más tiempo a los lobos que a su propia familia por lo que su esposa decidió abandonarlo llevándose consigo a sus cinco hijos.

Ese momento fue crucial para Ellis por lo que decidió que iba a cambiar su vida para irse a vivir entre lobos.

Al principio se fue acercándose poco a poco para que los animales del parque Nez Perce, Estados Unidos lo conocieran por lo que se quedó siete años compartiendo con un grupo de indios y durmiendo con los animales.

Pasó ocho meses para que los lobos lo aceptaran

Su aceptación al grupo no fue fácil ya que tuvieron que pasar ocho meses para que el grupo de lobos lo aceptara, fue hasta que recibió el gesto iniciático el cual fue un mordisco en la rodilla, lo que en el código lobuno parece ser sinónimo de bienvenida: "Si reaccionas mal ante ese mordisco, simplemente te dejan solo", explicó Ellis en dialogo con la BBC.

Luego de esa experiencia deicidio volver a Inglaterra donde encontró cachorros de lobo abandonados por su madre a los que decidió criar durante año y medio, les enseñó a aullar, les daba la comida de su boca y también a cazar para después liberarlos.

Muchos expertos han cuestionado la experiencia de Ellis para acercarse a los lobos ya que Ellis no se acerco a estos animales para investigarlos, sino para conocerlos en profundidad.

"Me ha costado la familia, el hogar, la seguridad, la estabilidad económica, ahora no tengo nada, pero uno debe creer en lo que hace, no estaría en esto si no supiera que puedo conseguir algo", le dijo Shaun Ellis.

La vida del hombre cambió por completo, se puso en pareja con una mujer que no sólo acepta su manera de vivir la vida, sino que participa de ella. Hoy en día continua su vida dedicada a los lobos y, junto a su nueva esposa, vive amando a estos animales.