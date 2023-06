Himnos musicales LGBT+ que no pueden faltar para celebrar el Pride

Junio es el mes del orgullo y una fecha en la que la comunidad LGBT+ abraza su diversidad y reivindica sus derechos hacia una sociedad igualitaria. Y es que el tercer sábado del mes se realiza la Marcha del "Pride" en conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBT+, cada 28 de junio.

Esta fiesta se caracteriza por música, colores, brillos y reclamo de derechos, pero ¿por qué se eligió esta fecha para marchar por la reivindicación de derechos de la comunidad?

El 28 de junio recuerda los disturbios de Stonewall en Nueva York, Estados Unidos, ocurridos en 1969, sucesos que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual frente al acoso de la policía de la Ciudad.

De acuerdo con los registros, el 28 de junio de 1969, la policía de la ciudad intentó arrestar a integrantes de la comunidad LGBT por el siempre hecho de ver a dos hombres o dos mujeres bailando, así como por no llevar "ropa adecuada" para su sexo.

Lejos de rendirse, ese día la comunidad LGBT+ plantó cara a la policía y resistió, convirtiendo esa fecha en un icono de la lucha gay. Por lo que cada 28 de junio se reivindican los derechos de la comunidad LGBT en manifestaciones masivas que pelean la dignidad intrínseca del ser humano.

La música ha jugado un papel significativo en la lucha por la igualdad, ha sido a través de esta expresión que los artistas han respaldado a la comunidad LGBT y han defendido sus preferencias sexuales por encima de los juicios personales.

De ahí que haya canciones que se han convertido en himnos para la comunidad LGBT y se entonen en la marcha del Orgullo, que este año en Ciudad de México se realizará el 24 de junio.

La música se ha convertido en ese escaparate de lucha y de reivindicaciones sociales. Al ser entonadas empoderan a los aludidos para hacer valer sus derechos y reconocer sus diferencias.

Muchos han sido los artistas que se han posicionado respecto a la lucha de la comunidad LGBT, tales como Taylor Swift, Lady Gaga, Freedie Mercury, Madonna, Katy Perry, entre otros.

En plataformas como Spotify es posible hallar listas musicales que recopilan canciones para celebrar el mes del Orgullo Gay y reivindicar a la comunidad.

A continuación, enumeramos algunos de los hits musicales que se han convertido en himnos del Orgullo LGBT+ y resuenan en junio.

Born This Way de Lady Gaga

Express Yourself de Madonna

You Need to Calm Down de Taylor Swift

Dancing Queen de Abba

Believe de Cher

A quién le Importa de Thalía

Daisies (Can't Cancel Pride) de Katy Perry

Same Love de Macklenore

I Want To Break Free de Queen

I Will Survive de Gloria Gaynor

Really Don't Care de Demi Lovato

Amor Transgénico de Belinda

TQ Y YA de Danna Paola