Hijos de Mariana Levy no han podido cobrar su herencia; acusan a su hermana María de impedirlo

Los hijos de la fallecida actriz Mariana Levy no han podido cobrar la herencia que les dejó su madre, quien perdió la vida en el año 2005. Al parecer, según las declaraciones que han hecho José Emilio y Paula, es su hermana mayor, María, quien ha impedido que se cobre el dinero.

Fue a través de la revista TV Notas que los dos hijos de Mariana salieron a pronunciarse al respecto de la situación con el dinero y la relación que tienen con su hermana.

"No sé qué está pasando, la verdad ya parece chiste. Llevamos dieciocho años resolviendo esto porque el caso se inicia en el momento en que mi mamá fallece. Ha habido muchas personas que se han aprovechado de la herencia, que han agarrado por aquí, por allá. Ha habido personas que han trabado que cobremos ese dinero", dijo José Emilio a la revista.

"Estoy desesperado, estoy tratando de hacer todo lo posible para ya cobrar ese dinero y ese dinero sería un volver a iniciar", agregó.

Señaló que su hermana María se ha encargado de obstaculizar el cobro de la herencia.

Emilio dejó evidencia, con sus palabras, de que hay una mala relación con su hermana mayor.

"Yo siento que María lo está trabando, no sé como, no me he metido más a profundizar más el tema, no sé en qué nos esté obstaculizando, pero si yo siento que ha estado impidiendo bastante que cobremos la herencia", añadió.

Agregó que María cobró un seguro de vida, que supuestamente les dijo a Paula y Emilio que repartiría, sin embargo, Emilio dejó claro que no ha visto parte de ese dinero.

Por otro lado, su hermana Paula también se pronunció: "Tuve que haber recibido mi dinero cuando yo cumplí 18, independientemente de si mi hermano tiene 18 o no, como está en juicio y hay amparos, y como mi hermana María quiere hacer las cosas a su manera, no le podemos dar una solución".

Sin embargo, dijo que quiere dejar a un lado el tema de la herencia para salvar la relación con su hermana.

María, de 27 años, es fruto de la relación de Mariana con Ariel López Padilla, mientras que Paula, de 21 y José Emilio, de 18, con producto de la relación de Levy con José María Fernández "El Pirru".

Cabe señalar que Emilio y Paula fueron criados por Ana Barbara tras la muerte de Mariana Levy.

LA MUERTE DE MARIANA LEVY

Mariana Levy falleció en abril de 2005 cuando estaba manejando su camioneta en las calles de la Ciudad de México, estaba acompañada de sus hijos y otros amigos de los niños.

La actriz sufrió un paro cardiaco fulminante luego de que entró en pánico al ver unos hombres con supuestas intenciones de asaltarla.

Según señala Univision, la estrella fallecida a los 39 años, dejó un testamento en el que dejó a sus hijos como herederos. Ahora los tres son mayores de edad, pero acusan que no han podido acceder al patrimonio que dejó su mamá.