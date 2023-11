Hijo de César Bono desconocía proceso legal que enfrenta su padre, lo supo por redes sociales

Leonardo Bono, hijo del reconocido actor de "Vecinos", César Bono, manifestó su desconocimiento sobre la situación legal que su padre enfrenta relacionada con el alquiler de una propiedad en Huixquilucan, Estado de México.

Hace una semana, César hizo pública una denuncia contra su inquilina, Jessica López Rivera, señalando que esta residía ilegalmente en la casa desde hace un año. El actor proporcionó detalles sobre el caso, que ha estado en proceso legal durante un tiempo, solicitando apoyo para resolver los incumplimientos y llevar a cabo el desalojo.

Ahora, en una declaración a medios retomada por "De primera mano", Leonardo, quien también es actor, expresó su deseo de abordar el tema relacionado con su padre, sin embargo, aseguró no saber del tema. : "La verdad es que no tengo idea. Bajita la mano yo me entero de todo poco a poco con el Instagram de mi papá y lo que pone", comentó el joven.

A raíz de la exposición del primer actor, Leonardo también ha experimentado consecuencias negativas, recibiendo mensajes amenazadores dirigidos a él y a su padre con la intención de detener los señalamientos contra López Rivera. En respuesta, ha optado por bloquear a los usuarios para frenar los mensajes de odio.

En cuanto a la discusión interna en la familia sobre el asunto legal, el famoso afirmó que sí existe, pero prefirió ser cauteloso: "No quiero ser estúpido y decir algo erróneo. Mejor yo pinto mi línea", añadió.

Además, el hijo de César Bono expresó su solidaridad con su padre y espera una resolución adecuada del caso: "Sí está feo. Hay comunicación en la familia, he hablado con mi papá, pero siento que yo no tengo la información ni las palabras adecuadas", concluyó.

César Bono enfrenta demanda de inquilina, quien sigue sin pagarle el alquiler

A través de Twitter, se dio a conocer que Jessica López interpuso una querella por presuntas amenazas de César Bono ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, según informó el periodista Carlos Jiménez.

Jessica López asegura recibir mensajes de voz amenazantes por parte del actor, quien supuestamente la llamó y amedrentó entre marzo y agosto. Además, en los detalles de la denuncia se menciona que Bono amenazaría con causar daños a sus hijos y le tiene preparada "una sorpresita".

Hasta ahora, César Bono no ha confirmado ni negado la información. Previamente, el actor también compartió que durante una audiencia legal sobre la propiedad, Jessica López lo "amenazó con secuestro".