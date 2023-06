Hijo de Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, duerme en una banca desde que él lo corrió

Pese a que se dijo que Diego, el hijo menor del músico Alejandro Marcovich, quería mantenerse al margen de las denuncias públicas que su hermana Béla ha hecho acerca de la violencia intrafamiliar que vivieron a manos de su padre, el joven rompió el silencio.

Indicó, en una entrevista para "Ventaneando", que luego de que la periodista Lydia Cacho dio a conocer la demanda por violencia intrafamiliar que su madre interpuso hace años, el exguitarrista de Caifanes se ha desquitado con él, a tal grado que lo corrió a golpes de su casa.

Hace unas semanas se dio a conocer la historia de la familia Marcovich, conformada por el exintegrante de Caifanes, Alejandro Marcovich, su esposa Brenda Martínez, y sus dos hijos; Béla y Diego. Esto sucedió después de que Lydia Cacho hablara de la demanda que Brenda interpuso en 2014, debido a la violencia intrafamiliar que vivía ella y sus hijos; dicha publicación motivo a Béla a hablar de la experiencia que vivió, al dar detalles de la forma tan violenta con la que su padre se dirigía a ellos, por lo que se mudaron a España pues, llegó un tiempo, en que temieron por su seguridad.

Sin embargo, cuando la pandemia por el Covid-19 sobrevino, Brenda, Bela y Diego volvieron a México, llegando a un acuerdo con Marcovich para que pudiesen instalarse de nueva cuenta en la que un día había sido la casa familiar. Y aunque Béla recordó -en una entrevista para "Ventaneando"- que, un inicio, todos pusieron de su parte para llevar las cosas en paz, al poco tiempo, su padre volvió a adoptar los comportamientos violentos y las agresiones verbales que, conforme pasaban los días, fueron subiendo de tono.

Y aunque la relación siguió en detrimento, llegó dado momento en que Béla tuvo que hacerse cargo de cuidar a su padre, luego de que fuera diagnosticado con cáncer de próstata, pero fue en esa época que el guitarrista la violentó, luego de lesionarle una clavícula, lo que la llevó a solicitar una orden de restricción en contra de Marcovich. Fue entonces que Diego se convirtió en el único integrante de la familia que siguió teniendo contacto con su padre, pues el permaneció viviendo a su lado en el departamento del músico.

Pero esto cambió, luego de que Lydia Cacho publicara las denuncias de la familia, pues el músico -relata Diego- rompió en cólera por lo que lo sacó a golpes de su casa, con el argumento de que él sólo defendía a su hermana y a su madre: "Me despierta, me saca de la cama con violencia, dice que ya no es mi casa, que soy un traidor".

Fue así que Diego tuvo que abandonar la casa sin que su padre le permitiera sacar sus pertenencias ni documentos importantes, por lo que durmió en una banca que se encuentra fuera del edificio donde vivía con el músico por varios días, ahora, -contó el joven- se duerme en la escalera del edificio porque su padre no le permite ingresar al domicilio al que, de hecho, trató de acceder -acompañado de personal de la Fiscalía- la semana pasada para recoger sus pertenencias, mismas que ya estaban fuera del departamento.

"Habíamos acordado que se iba a ser de una forma y yo llegó al departamento y me topo con la sorpresa que ya todo fuera en bolsas de plástico", dijo.

El joven además destacó que pese a que le ha mostrado a su padre, con pruebas médicas, que padece depresión clínica y problemas renales, Marcovich no le cree y, en cambio, se refiere a él de forma despectiva, llamándolo "maricón": "Me dice que es falso, que estoy mintiendo, que soy un maricón, (además) cierra con seguro la puerta del departamento; yo con mis llaves no puedo ni abrir y me duermo en la escalera", destacó.