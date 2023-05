Hija de Héctor Parra denuncia robo de despensa; era para su padre

Daniela Parra, la hija del actor Héctor Parra, denunció a través de redes sociales que ella y su padre fueron víctimas de un robo.

Recordemos que el famoso se encuentra detenido desde el 15 de junio de 2021, después de que su otra hija, Alexa, lo acusara de abuso sexual cuando era una niña.

Tras los fuertes señalamientos, Daniela ha demostrado su apoyo al artista, ya sea con algunos post, e incluso es quien le "lleva" la despensa a Parra para que coma durante el mes.

Fue precisamente en uno de los momentos en que la joven estaba preparando las cosas para su padre, que un chofer de Rappi robó los artículos.

"Amigos, algo terrible acaba de pasar, hoy le hice una despensa a mi papá porque mañana me hacen el favor de llevársela y como no puedo moverme fácilmente, pedí un Rappi para mandárselo, me dijeron que ya estaba ahí, y pues me robaron, me robaron toda la despensa de mi papá", denunció Parra a través de su Instagram.

Daniela señaló que le envió mensaje al repartidor y le pidió "políticamente" que le regresara las cosas, sin embargo, este la bloqueó.

"Le dije que lo que estaba haciendo era un delito, me estaba robando y ya me bloqueó", aseguró.

Asimismo, informó que había levantado una denuncia en la aplicación, pero que "no pasa nada".

Posteriormente, la joven publicó una serie de fotografías con los mensajes que le envió al repartidor, así como el video donde se ve al chofer recibiendo el pedido.

Unas horas más tarde, Daniela agradeció a sus seguidores por la presión que ejercieron, ya que el repartidor terminó contactándose con ella y le devolvió los artículos.