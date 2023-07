'Hice lo mejor que pude'; Sofía Castro cuenta cómo fue ser hijastra de Enrique Peña Nieto

Sofía Castro, hija del productor de telenovelas "Güero" Castro y de la actriz Angélica Rivera, estuvo en el programa de entrevistas del presentador Yordi Rosado, en donde habló sobre su vida personal y artística.

Sin embargo, algo que llamó la atención fue que reveló detalles de la historia de amor de su madre con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto; convirtiéndose así en la primera dama del país en el periodo del 2012 al 2018.

Contó que tras el divorcio de sus padres, tuvo que decidir con quién quedarse, ante lo que optó por irse con su mamá.

La situación obligó a Sofía Castro a ser parte de la familia presidencial, cuando era solamente una adolescente.

Sofía dijo que conoció a EPN en su casa, ya que era muy detallista con su madre, a pesar de que en ese entonces Peña Nieto estaba ocupado con sus cargos.

Agregó que la relación se formalizó, luego ocurrió la boda, hasta que después su madre terminaría por ser la primera dama de México.

"La verdad es que siempre fue algo que mis hermanas y yo platicamos, a mí me daba mucho miedo que mis papás se quedaran solos", dijo sobre la noticia de que su mamá se volviera a casar.

Aunque para ella no fue fácil vivir siendo parte de la familia presidencial, pues había muchas limitaciones, además de acoso de parte de la prensa y comentarios negativos en redes sociales.

"Fue un shock de decir es el presidente, mi mamá es primera dama. Nos cambiamos de casa y mi papá, mi mamá, Enrique, hablaron con nosotros sobre que era una responsabilidad muy grande. Mi papá fue una gran pieza, un gran apoyo. Nos dijeron lo que implicaba, lo que se tenía que ser, que era una posición de mucha responsabilidad, prudencia. Y que nos cuidáramos de la gente que se nos iba a acercar", dijo. "Nadie sabe que es lo que te espera", agregó.

Señaló que Enrique habló con la familia cuando ya vivían juntos para revelarles que quería lanzarse a la presidencia. Algo que no esperaban que pasaría tan rápido.

Sobre su mamá dijo que "estuvo al pie del cañón" en la campaña y durante el paso de EPN en la presidencia.

"Estábamos muy chiquitos, yo tenía quince años", dijo sobre la edad que tenía ella cuando vivió esa experiencia, pues señaló que fue muy juzgada.

"Hicimos lo mejor que pudimos, aguantamos vara, porque la gente fue fea, me dijeron cosas en redes sociales bien feas, que ojalá me muriera... Me costó mi autoestima, que me cerraran tantas puertas. Si hubieron oportunidades y experiencias únicas, pero en la política es blanco o es negro, no es gris", dijo.

Además, contó que sufrió problemas emocionales, ya que recibió críticas en redes sociales por su cuerpo, además de la tela de juicio en torno al gobierno de EPN.

Agregó que sí eran una familia y le sorprendió que al concluir el gobierno de EPN, los medios señalaron que era mentira el matrimonio.

También habló sobre los cuestionamientos que recibía de parte de la prensa, ya que la querían utilizar como "vocera" de temas que ella desconocía, recordó que vivió una situación "muy fea" con El Gordo de Molina, "me correteó por todos los Grammy y me preguntaron mil cosas".

'Hice lo mejor que pude'; Sofía Castro cuenta cómo fue ser hijastra de Enrique Peña Nieto