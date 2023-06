'Hice cosas que no estaban bien', Arnold Schwarzenegger se disculpa por 'manosear' a seis mujeres

Conocido mundialmente como una de las figuras más populares del cine de acción durante la década de los 80, Arnold Schwarzenegger se encuentra en medio de la polémica, pues a días de que se llegue a Netflix una miniserie sobre su vida, uno de los mayores escándalos en su carrera ha vuelto a surgir.

En 2003, de cara a las elecciones para la gubernatura del estado de California, el actor fue acusado de haber agredido a seis mujeres, durante al menos tres décadas, según un informe publicado en "Los Ángeles Times". En ese momento, con la competencia electoral encima, Schwarzenegger negó los señalamientos; sin embargo, más tarde admitió su error y ofreció disculpas por su "mal comportamiento".

Sin dar mayores detalles, en su momento, el protagonista de "Terminator" detalló que estos sucesos habrían ocurrido durante los sets de filmación de algunas de sus películas y que, aunque en ese momento lo vio como una broma, ahora está consciente de que no estuvo bien: "Es cierto que estaba en escenarios de películas ruidosas y he hecho cosas que no estaban bien, lo que pensé que era una broma", dijo entonces a varios medios internacionales.

Ahora, 20 años más tarde, el tema vuelve a ser puesto ante la mesa, gracias a "Arnold", la serie que hará un recorrido sobre su vida, y en uno de los segmentos de este proyecto, confesó que ha tenido mucho tiempo para reflexionar sobre sus acciones en el pasado y, a pesar del tiempo, ofreció una disculpa a todos aquellos que se sintieron ofendidos por sus actos: "Esa gente a la que he ofendido. Quiero decirles que lo siento profundamente y me disculpo", expresó.

Según refiere la revista Rolling Stone, el expolítico se sinceró con la cámara y afirma que, sin importar la época, lo que hizo es un acto por demás reprobable: "Mi reacción al principio, estaba un poco a la defensiva. Hoy, puedo mirarlo y decir, realmente no importa qué hora sea; si son los días de "Muscle Beach" de hace 40 años o de hoy, esto estuvo mal".

Asimismo, se dijo completamente sorprendido de que este escándalo no haya empañado sus aspiraciones políticas, pues llegó a creer que mucha más gente le recriminaría y retiraría su apoyo como votante, algo que al final no sucedió: "Personalmente, me sorprendió que no tuviera más efecto en las elecciones. Pensé que más personas se ofenderían", finalizó.

"Arnold" llegará al catálogo de Netflix este próximo 7 de junio y según puede leerse en la descripción, la biografía del actor estará dividida en tres episodios a través de los cuales, los usuarios, podrán conocer más allá del personaje, y ser testigos del antes y después en su vida, luego de los acontecimientos que lo han marcado.